У кременчуцьких школах діти можуть почати вивчати польську мову як другу іноземну

Це відбудеться завдяки спільному проєкту Полтавщини, Інституту розвитку міста Львова та Республіки Польща
Уже цього року кременчуцькі школярі разом з іншими учнями закладів загальної середньої освіти на Полтавщині можуть розпочати вивчати польську мову як другу іноземну. Про це на своїй фейсбук-сторінці пише голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький.
Реалізується така ініціатива в рамках проєкту «Зміцнення громадянського суспільства через впровадження партисипативних та інклюзивних рішень» разом з Інститутом розвитку міста Львова та Польщею.
Біленький додає, що це черговий крок до інтеграції нашої області у сферу культури, історії та географії Польщі. Також він наголосив, що Полтавщина, як і всі регіони держави, має співпрацювати з міжнародними партнерами для розвитку та розбудови України.
Нагадаємо, нині у деяких закладах освіти Кременчука учнів перевели на онлайн-навчання через відсоток захворюваності школярів та вчителів. Також до 3 лютого ввели карантин у Кременчуцькому ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою.
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