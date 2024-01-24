Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Освіта, Полтавщина

У кременчуцьких школах діти можуть почати вивчати польську мову як другу іноземну

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 152

 

Це відбудеться завдяки спільному проєкту Полтавщини, Інституту розвитку міста Львова та Республіки Польща

Уже цього року кременчуцькі школярі разом з іншими учнями закладів загальної середньої освіти на Полтавщині можуть розпочати вивчати польську мову як другу іноземну. Про це на своїй фейсбук-сторінці пише голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький.

Реалізується така ініціатива в рамках проєкту «Зміцнення громадянського суспільства через впровадження партисипативних та інклюзивних рішень» разом з Інститутом розвитку міста Львова та Польщею.

— Буде проведено три активності. Перша — кемп для вчителів польської мови. Це поїздка до Кракова на 10 днів. У Польщі вони пройдуть курс лекцій з мови, географії та історії цієї країни. Друга — семінари у школах області. Спікери — польські та англомовні волонтери. Мета таких візитів — розширити знання учнів про країни ЄС. Третя — конкурси та олімпіади для учнів, — йдеться у повідомленні Полтавської обласної ради.

Біленький додає, що це черговий крок до інтеграції нашої області у сферу культури, історії та географії Польщі. Також він наголосив, що Полтавщина, як і всі регіони держави, має співпрацювати з міжнародними партнерами для розвитку та розбудови України.

Нагадаємо, нині у деяких закладах освіти Кременчука учнів перевели на онлайн-навчання через відсоток захворюваності школярів та вчителів. Також до 3 лютого ввели карантин у Кременчуцькому ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою.

0
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: ua-news.in.ua
Теги: освіта школи польська мова
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 2 від 11 січня 2024)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 1 від 5 січня 2024

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 52 від 28 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 51 від 21 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх