У кременчуцьких школах діти можуть почати вивчати польську мову як другу іноземну

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 152

Уже цього року кременчуцькі школярі разом з іншими учнями закладів загальної середньої освіти на Полтавщині можуть розпочати вивчати польську мову як другу іноземну. Про це на своїй фейсбук-сторінці пише голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький.

Реалізується така ініціатива в рамках проєкту «Зміцнення громадянського суспільства через впровадження партисипативних та інклюзивних рішень» разом з Інститутом розвитку міста Львова та Польщею.

— Буде проведено три активності. Перша — кемп для вчителів польської мови. Це поїздка до Кракова на 10 днів. У Польщі вони пройдуть курс лекцій з мови, географії та історії цієї країни. Друга — семінари у школах області. Спікери — польські та англомовні волонтери. Мета таких візитів — розширити знання учнів про країни ЄС. Третя — конкурси та олімпіади для учнів, — йдеться у повідомленні Полтавської обласної ради.

Біленький додає, що це черговий крок до інтеграції нашої області у сферу культури, історії та географії Польщі. Також він наголосив, що Полтавщина, як і всі регіони держави, має співпрацювати з міжнародними партнерами для розвитку та розбудови України.

Нагадаємо, нині у деяких закладах освіти Кременчука учнів перевели на онлайн-навчання через відсоток захворюваності школярів та вчителів. Також до 3 лютого ввели карантин у Кременчуцькому ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою.