На Полтавщині отримав вирок чоловік, бо до смерті побив співмешканку і сказав, що та померла від передозування

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 201

Чоловік до смерті побив співмешканку, з якою вони вживали разом наркотики, а у суді сказав, що вона померла від передозування. Вирок йому 16 січня виніс Київський районний суд м. Полтави.

27 червня 2021 року близько 14.30 біля домоволодіння між раніше судимим нападником та потерпілою виник конфлікт, у ході якого чоловік вдарив її ногами та кулаками не менше 23 ударів по голові та обличчю, 18 — по тілу, а також численні удари по руках та ногах. Жінка отримала закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, множинні забої, садна та синці голови, обличчя, тулуба, рук та ніг, множинні переломи ребер справа, забій легенів, крововилив у праву плевральну порожнину, а також геморагічний та травматичний шоки. Такі травми мають ознаки тяжких тілесних ушкоджень. Пізніше вона померла у лікарні.

Що сказав обвинувачений

Обвинувачений в судовому засіданні вину не визнав та повідомив, що в день, коли померла потерпіла, вони придбали наркотики, зокрема і метадон, які хотіли разом вжити. Оскільки планували також вжити й марихуану, то він пішов, щоб її придбати. Коли повернувся, знайшов потерпілу непритомною. За словами обвинуваченого, він зрозумів, що у такому стані вона через наркотики, що бувало і раніше.

Він почав їй давати ляпаси по обличчю та щипати за стегна, щоб вона прокинулася. Після цього поставив її на ноги та обпер об дерево. Потерпіла фактично не реагувала, а тому він побіг до колонки за водою. Коли повернувся, потерпіла лежала на землі. На шиї у неї була рвана рана від падіння, гематоми на обличчі та потріскані губи. Обвинувачений продовжив давати ляпаси, щоб привести жінку до тями, але вона не реагувала.

Тоді підбігли троє чоловіків, які відігнали обвинуваченого від потерпілої. Один з цих чоловіків вдарив обвинуваченого кулаком в лоб. А той у відповідь також вдарив чоловіка та пояснив, що він не б'є потерпілу, а намагається реанімувати. Тоді чоловіки викликали швидку допомогу та поліцію.

На думку обвинуваченого, від його дій жінка померти не могла, а померла від передозування наркотиками та лікарської помилки, оскільки, згідно з медичною документацією, у неї не було внутрішніх пошкоджень.

Свідчення дочки потерпілої та свідків

Допитана в судовому засіданні донька потерпілої суду повідомила, що не була очевидцем кримінального правопорушення, однак знає, що її мати разом зі співмешканцем зловживали алкоголем та вживали наркотики. Раніше у них часто виникали сварки, співмешканець бив її мати. Тому донька вважає, що і в цей раз він побив її до смерті.

Сусідка обвинуваченого розповіла, що у той день вийшла зі свого будинку та почула, що десь поблизу хтось когось б'є. У щілину в паркані побачила, як чоловік б'є жінку по обличчю та тулубу, при ній наніс близько десяти ударів. Свідок зрозуміла, що необхідна допомога, а тому побігла до магазину, що поряд. Там на лавочці сиділи троє чоловіків, яким вона все розповіла. Чоловіки побігли на допомогу та відігнали обвинуваченого від потерпілої, викликали швидку допомогу та поліцію.

Чоловіки підтвердили розповідь сусідки. Один з них сказав, що намагався привести потерпілу до тями.

Що показали експертизи

Судово-медичний експерт, якого допитали у суді, виключив можливість того, що померла отримала виявлені у неї травми під час проведення реанімаційних заходів, на що вказував обвинувачений, та при падінні. Локалізація та характер травм вказують на отримання їх внаслідок ударів. Спеціаліст також виключив неправильне надання медичної допомоги. Лікарі діяли відповідно до протоколів. І тільки завдяки їх діям потерпіла прожила в лікарні близько двох годин з урахуванням кількості та тяжкості травм.

Згідно з висновком судово-психіатричної експертизи, обвинувачений страждає на хронічні психічні захворювання — синдроми залежності внаслідок вживання психостимуляторів та алкоголю. Але він може усвідомлювати свої дії та керувати ними. Обвинувачений не потребував примусових заходів медичного характеру.

Який вирок виніс суд

Суд визнав обвинуваченого винним в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України) і призначив покарання у вигляді 10 років позбавлення волі. Запобіжний захід відносно вбивці до набрання вироком законної сили продовжили у вигляді тримання під вартою.

Вирок може бути оскаржений до Полтавського апеляційного суду протягом 30 днів з моменту його проголошення через Київський районний суд м. Полтави, а засудженим у той же строк з моменту його отримання.