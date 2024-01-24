Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Спорт

У футбольного клубу «Кремінь» з'явиться новий тренер для воротарів

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 0

 

У 90-х він сам захищав ворота кременчуцької команди

Новим помічником головного тренера футбольної команди «Кремінь» із роботи з воротарями став 61-річний Юрій Чумак. Про це йдеться на фейсбук-сторінці клубу.

Уклали із тренером контракт на два роки.

Під час професійної кар’єри Юрій Чумак захищав ворота «Шахтаря» Горлівка (1984-1985), «Кривбасу» (1986-1989), «Спартака» Івано-Франківськ (1990), «Ростсельмашу» Росія (1991-1992), «Кременя» (1992-1997), тернопільської «Ниви» (1997-1999), «Прикарпаття» (1999-2000), «Гірник-Спорт» (2000-2005).

У складі кременчуцької команди футболіст провів 87 матчів у Вищій лізі за які пропустив 131 м’яч.

Як тренер воротарів Юрій Чумак співпрацював із командами: «Гірник-Спорт» (2002-2004), «Динамо- Ігросервіс» Сімферополь (2005), «Кривбас» (2005-2007), «Арсенал» Харків (2008), «Кремінь» (2008-2013), «Джюгас» Литва (2015-2016), «Спартак» Латвія (2017), «Шахтар» Білорусь (2018-2019), «Тукумс» Латвія (2020), «Таврія» (2020-2022), «Кремінь-2» (2022).

Нагадаємо, у 2022 році Юрій Чумак повернувся до «Кременя» після 10-річної перерви, але пропрацював з командою лише три місяці.

0
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Фейсбук-сторінка ФК «Кремінь»
Теги: Кременчук спорт футбол Кремінь тренер
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 2 від 11 січня 2024)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 1 від 5 січня 2024

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 52 від 28 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 51 від 21 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх