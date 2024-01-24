У футбольного клубу «Кремінь» з'явиться новий тренер для воротарів

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 0

У 90-х він сам захищав ворота кременчуцької команди

Новим помічником головного тренера футбольної команди «Кремінь» із роботи з воротарями став 61-річний Юрій Чумак. Про це йдеться на фейсбук-сторінці клубу. Уклали із тренером контракт на два роки. Під час професійної кар’єри Юрій Чумак захищав ворота «Шахтаря» Горлівка (1984-1985), «Кривбасу» (1986-1989), «Спартака» Івано-Франківськ (1990), «Ростсельмашу» Росія (1991-1992), «Кременя» (1992-1997), тернопільської «Ниви» (1997-1999), «Прикарпаття» (1999-2000), «Гірник-Спорт» (2000-2005). У складі кременчуцької команди футболіст провів 87 матчів у Вищій лізі за які пропустив 131 м’яч. Як тренер воротарів Юрій Чумак співпрацював із командами: «Гірник-Спорт» (2002-2004), «Динамо- Ігросервіс» Сімферополь (2005), «Кривбас» (2005-2007), «Арсенал» Харків (2008), «Кремінь» (2008-2013), «Джюгас» Литва (2015-2016), «Спартак» Латвія (2017), «Шахтар» Білорусь (2018-2019), «Тукумс» Латвія (2020), «Таврія» (2020-2022), «Кремінь-2» (2022). Нагадаємо, у 2022 році Юрій Чумак повернувся до «Кременя» після 10-річної перерви, але пропрацював з командою лише три місяці.

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