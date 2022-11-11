«Працюю в Кременчуці з онуками»: тренер Юрій Чумак залишив «Кремінь-2»

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 0

Юрій Чумак повернувся до «Кременя» після 10-річної перерви й зміг попрацювати лише три місяці

Футбольний клуб «Кремінь-2» покинули два тренери. За взаємною згодою сторін припинено співпрацю із головним тренером Юрієм Чумаком. Разом із ним команду залишив асистент Володимир Коновальчук. Тренери у команді попрацювали близько трьох місяців.

Нагадаємо, що Юрій Чумак підписав контракт з «Кременем-2» в серпні нинішнього року. Під його керівництвом команда провела в Другій лізі 10 матчів (+1=1-8).

Ще місяць тому Юрій Чумак дав інтерв’ю виданню footboom де розповів про роботу з молодіжною командою «Кременя».

Юрій Чумак, легенда кременчуцького футболу, після майже 10-річного «відрядження» повернувся до рідного «Кременя». І пристав на пропозицію президента Сергія Ковніра та очолив другу клубну команду, з якою у вересні дебютував у другій лізі.

— З якими відчуттями повернулися до Кременчука? - запитують 60-річного фахівця.

— Ріднішого та красивішого міста, мабуть, не існує. П'ять років відіграв за «Кремінь», потім ще п'ять його тренував. Завжди мріяв повернутися до Кременчука. Є велике бажання працювати, виховувати нове покоління футболістів. Ось, приміром, взяти Молька та Кучеренка — хлопців, що колись займалися з моїм молодшим сином Тимуром (Пузанковим, голкіпером «Шахтаря», — прим. авт.). З кожною грою вони додають у професіональному плані, зростати, як кажуть, на очах. Їх уже підтягують у першу команду, бачимо перспективу. Є й інші здібні хлопці.

Звичайно, нам дещо складно боротися на рівних з досвідченими колективами, однак все одно на кожну гру виходимо з однією метою — здобути три очки. Я — максималіст, і підопічних завжди налаштовую тільки на перемогу. Інакше навіщо виходити на поле, якщо тобі байдуже, як завершиться гра?..

— Як вам працюється з молоддю? Легко знаходите спільну мову?

— Якщо багатьом хлопцям по 16 років і моєму онуку стільки ж, виходить, що я працюю не з дітьми, а з онуками (посміхається). Мені комфортно з ними, цікаво. Бувають, звичайно, негативні моменти — приміром, на теорії двоє чи троє гравців сиділи й дивилися щось у смартфонах. Ну що я? Зупинив заняття, зробив зауваження і запитав: «Ви чого хочете досягти в житті, у футболі?» Людину не треба насильно змушувати чимось займатися, результату можна досягнути лише тоді, коли все йде від серця. Кожне моє слово, що адресується до хлопців, просочено потом та кров'ю, бо я віддаюсь справі на 100 відсотків. І цього ж вимагаю від інших.

— За словами директора клубу Андрія Філя, турнірних завдань перед вашою командою немає. Головне — підтягувати молодь.

— Зверху тиску немає. Навпаки, є розуміння і всіляка допомога у розв'язанні різних питань. Ось, приміром, до Вінниці в останньому турі поїхали заздалегідь, відпочили в готелі, потренувалися і дали бій «Ниві». Програли 0:1, але суперник добряче помучився.

— Удома «Кремінь-2» набрав чотири очки, гостьові матчі вам хоч не грай — нуль очок і жодного забитого м'яча. Справа суто психологічна?

— Так і є. В простих ситуаціях поспішаємо, десь приймаємо складні рішення, а не навпаки. Моменти створюємо, це, звичайно, добре. Ще б реалізацію підтягнути. Але головне, що хлопці прогресують. Оце мене тішить.

— Який підсумковий результат задовольнить тренера Юрія Чумака?

— Щоб якнайбільше гравців перейшло з другої команди до першої. Без руху вперед життя зупиняється. А ми рухаємося, зупинятися — не в моїх правилах.