З собакою шукали 29-річного полтавця, який пограбував літнього чоловіка

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9 листопада близько 16.45 до відділу поліції №1 (Київський підрозділ) Полтави надійшло повідомлення від 64-річного місцевого мешканця, що його пограбували на вулиці Великотирнівській – невідомий чоловік зірвав його сумку з документами.

Олег Нагайцев, начальник відділу №1 Полтавського районного управління поліції, розповів:

- До нас за допомогою звернувся місцевий житель. Заявник повідомив, що коли він повертався додому, до нього підійшов чоловік, який зірвав сумку і зник у невідомому напрямку. Отримавши цю інформацію, ми негайно розпочали пошуки підозрюваного, залучивши всі наряди поліції та кінолога зі службовою собакою. Під час проведення першочергових оперативно-розшукових заходів нам вдалося досить швидко встановити правопорушника.

Грабіжником виявився 29-річний місцевий мешканець, який раніше вже мав проблеми із законом. Наразі йому повідомили про підозру, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

За даним фактом слідчий підрозділ поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, розпочав кримінальне провадження за частиною 4 статті 186 (Грабіж, вчинений у великих розмірах чи в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. У разі визнання вини судом чоловікові загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.