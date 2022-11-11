Вчора у Кременчуці COVID-19 виявили у 21 особи, а 66 одужало

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 169

10 листопада у Кременчуці зареєстрували 21 новий випадок захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

Захворіли:

14 жінок віком від 27 до 79 років;

5 чоловіків віком від 35 до 69 років;

2 дитини віком 16 і 17 років.

20 хворих, у яких вчора діагностували COVID-19, лікуються під наглядом сімейних лікарів, 1 - перебуває на стаціонарному лікуванні.

В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходяться 22 пацієнти.

Одужали 66 осіб. Випадків смерті не зареєстровано.

Всього з початку пандемії:

зареєстровано - 26 808;

одужало - 25 782;

померло - 728.

Нагадуємо, як кременчужанам зробити безоплатний тест на виявлення COVID-19.