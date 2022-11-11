Вчора у Кременчуці COVID-19 виявили у 21 особи, а 66 одужало

10 листопада у Кременчуці зареєстрували 21 новий випадок захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.
Захворіли:
20 хворих, у яких вчора діагностували COVID-19, лікуються під наглядом сімейних лікарів, 1 - перебуває на стаціонарному лікуванні.
В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходяться 22 пацієнти.
Одужали 66 осіб. Випадків смерті не зареєстровано.
Всього з початку пандемії:
Нагадуємо, як кременчужанам зробити безоплатний тест на виявлення COVID-19.
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№ 44 від 3 листопада 2022Читати номер