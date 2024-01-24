«З метрів 50-100 просто їх розстрілювали», — військовий льотчик Максим Чайка про бої на Зміїному

Максим Чайка — льотчик армійської авіації сухопутних військ ЗСУ, офіцер. У 2016 році потрапив до 18-ї бригади армійської авіації, де проходить службу і по сьогоднішній день. Літає на гелікоптерах типу Мі-8, Мі-24, Мі-2.
Нині військовий вже є кавалером ордену Богдана Хмельницького, він має три нагороди. Максима подали на отримання ордену «За мужність».
Про роботу під час повномасштабної війни, що важливо робити задля перемоги українців та які думки щодо ухилянтів — льотчик розповів у музеї військової історії під час розмови з журналістами та представниками Кременчуцького ТЦК та СП 23 січня.
Про те, щоб стати льотчиком, Максим почав серйозно задумуватись на другому курсі навчання у Кременчуцькому військовому ліцеї. Хоча батьки військового хотіли бачити сина на іншій посаді, але рішення хлопця було непохитним.
24 лютого Максим був в одній з військових частин країни. У той день військовий, як і зазвичай, сів у вертоліт і «погнав далі воювати». Додому льотчик повернувся за 2,5 місяці. Військовий спочатку працював на Південному напрямку, крім того, відомо, що він брав участь у боях на острові Зміїний разом з підрозділами Головного управління розвідки Міноборони та Службою безпеки України.
Надалі Максим працював на Східному напрямку.
Льотчик розповідає, що українська армія добре оснащена, але додає, що не слід недооцінювати російське військо.
Найголовніше для Максима в його роботі — не піддатися почуттям страху та паніки. Найскладніше, військовий жартує, це ранкові підйоми.
Військовий розповідає, що яскравість його роботи, згладжує усі ризики. У нього, як у льотчика з досвідом, вже немає як такого поняття «страх», а є лише самоконтроль, «щоб десь не переборщив».
На це питання льотчик відповів чітко: «Донатити». Наразі на Instagram-сторінці Максима триває збір на захисні шоломи.
Щодо громадян, які ухиляються від мобілізації, Максим каже так: «Бог їм суддя».
Нагадаємо, випускника Кременчуцького військового ліцею Максима Чайку нагородили орденом Богдана Хмельницького.
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