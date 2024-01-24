«З метрів 50-100 просто їх розстрілювали», — військовий льотчик Максим Чайка про бої на Зміїному

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 434

Найголовніше для Максима в роботі льотчика — не піддатися почуттям страху та тривоги

Максим Чайка — льотчик армійської авіації сухопутних військ ЗСУ, офіцер. У 2016 році потрапив до 18-ї бригади армійської авіації, де проходить службу і по сьогоднішній день. Літає на гелікоптерах типу Мі-8, Мі-24, Мі-2.

Нині військовий вже є кавалером ордену Богдана Хмельницького, він має три нагороди. Максима подали на отримання ордену «За мужність».

Про роботу під час повномасштабної війни, що важливо робити задля перемоги українців та які думки щодо ухилянтів — льотчик розповів у музеї військової історії під час розмови з журналістами та представниками Кременчуцького ТЦК та СП 23 січня.

Про кар'єру

Про те, щоб стати льотчиком, Максим почав серйозно задумуватись на другому курсі навчання у Кременчуцькому військовому ліцеї. Хоча батьки військового хотіли бачити сина на іншій посаді, але рішення хлопця було непохитним.

Повномасштабна війна

24 лютого Максим був в одній з військових частин країни. У той день військовий, як і зазвичай, сів у вертоліт і «погнав далі воювати». Додому льотчик повернувся за 2,5 місяці. Військовий спочатку працював на Південному напрямку, крім того, відомо, що він брав участь у боях на острові Зміїний разом з підрозділами Головного управління розвідки Міноборони та Службою безпеки України.

— Вони (російська армія — ред.) перли, ми з метрів 50-100 просто їх, тобто обличчя було видно, ми їх розстрілювали, — говорить льотчик.

Надалі Максим працював на Східному напрямку.

Забезпечення армій

Льотчик розповідає, що українська армія добре оснащена, але додає, що не слід недооцінювати російське військо.

— Техніка у них хороша. Але наші льотчики роблять таке, що й ті на новій техніці не зможуть, — каже Максим.

Що найголовніше і найскладніше в роботі

Найголовніше для Максима в його роботі — не піддатися почуттям страху та паніки. Найскладніше, військовий жартує, це ранкові підйоми.

— Людина така, що може звикнути до всього — до холодів, морозів. Абстрагуєшся і робиш свою роботу, — каже Максим Чайка.

Військовий розповідає, що яскравість його роботи, згладжує усі ризики. У нього, як у льотчика з досвідом, вже немає як такого поняття «страх», а є лише самоконтроль, «щоб десь не переборщив».

Що українцям потрібно для перемоги й що військовий каже суспільству

На це питання льотчик відповів чітко: «Донатити». Наразі на Instagram-сторінці Максима триває збір на захисні шоломи.

— Кожен по копійці, по копійці й так 300 тисяч зібрали. [Людям] треба бути згуртованішими та підтримувати один одного, бо без цього нікуди. На початку війни був хаос, ми в полях сідали, люди прибігали, [говорили] «Що вам, що вам потрібно принести?» — каже Максим.

Щодо громадян, які ухиляються від мобілізації, Максим каже так: «Бог їм суддя».

Нагадаємо, випускника Кременчуцького військового ліцею Максима Чайку нагородили орденом Богдана Хмельницького.