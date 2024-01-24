Пограли у сніжки: один учень Кременчуцької гімназії № 31 зі струсом мозку, ще на кількох написана заява до поліції

Сьогодні, 08:33 Переглядів: 1 486

Інцидент стався минулого тижня, згодом вийшов у публічне поле одного з телеграм-каналів міста. За словами потерпілої сторони, їх сина побили навмисно. Інші учасники конфлікту переконують — хлопці просто грали у сніжки. «Кременчуцький ТелеграфЪ» поспілкувався з усіма фігурантами справи

10 січня, близько 16.00, за словами хлопця, на якого нині написана заява до поліції, у них закінчилися заняття й вони з хлопцями вийшли зі школи. Юнак та його рідні навмисно приховують свої імена — бояться публічного осуду, з яким вже довелося зіткнутися через публікацію історії у телеграм-каналах. Хлопець каже, гру в сніжки після уроків ініціював однокласник, який нині перебуває на лікарняному ліжку.

Позиція обвинувачених

— Наш однокласник вже грав з кимось у сніжки, ми підключилися до гри. Це відбувалося на території школи після уроків, біля першого входу у підвал. У заяві на нас йдеться, що ми кидали кригу на нашого однокласника, але це не так, то був щільний сніг.

За словами юнака, їх одноліток під час гри проявляв ворожість, гра в сніжки закінчилася штовханиною.

— Він перестав жбурляти сніг, і почав кидатися на нас, хапати за руки, плечі. Він (потерпілий — ред.) схопив одного з однокласників за руки та потрусив його. Другого повалив на сніг, ще одного теж повалив на коліна. Коли я підійшов запитати, навіщо він це робить, він штовхнув мене та схопив за шию. Я не знав що робити, мені було боляче, але він мене не відпускав, я його стукнув кілька разів по правій нозі. Коли вибрався, схопив його за шапку та запитав: «Навіщо ти це зробив?» Він нічого не відповів, та просто пішов до виходу зі школи.

Хлопці розійшлися по домівкам, запевняє нас співрозмовник.

— Я приїхав додому, і вже о 18.00 мамі зателефонували та повідомили, що в однокласника струс мозку та що на нас написали заяву. Він почувався нормально, коли ми розходилися. Ми з другом йому написали, запитали, коли йому стало зле, він відповів — одразу. А вже потім з’явилася інформація, що йому стало зле за пів години.

Як стверджує дев’ятикласник, конфлікти у класі між хлопцями були, але таких серйозних досі не траплялося. Нині ж сім’я звинуваченого у нападі боїться фізичної розправи, та навіть готова подавати до суду зустрічний позов.

— Це кінець 9 класу, школа дев’ятирічна, в нас були плани вступати у кадетське училище, цей конфлікт може все перекреслити. Замість того, щоб мирно вирішити конфлікт, зібрати збори у школі, відбувається така ситуація. Мама потерпілого хоче вибачень? Я читала пост, що вони їй непотрібні. Я читала інформацію під постом, де вже розшукують імена хлопців. Але навіщо? Щоб спіймати й побити? Батьки не телефонують, бо бояться, що їх слова будуть використані проти них. Ми зверталися до адвоката, через пост в інтернеті, що на нас звели наклеп публічно, ми плануємо позиватися до суду, — розповіла сестра юнака.

Мама ще одного дев’ятикласника, якого теж звинувачують у нападі, говорить, що взагалі не розуміє, як так могло статися, адже хлопці товаришували ще з початкових класів. Жінка каже, не має підстав не вірити своєму сину.

— Син говорить, що однокласник, у якого зараз струс мозку, жодного разу не падав, звідки взявся струс мозку, ми не розуміємо. Я з мамою потерпілого не спілкувалася, бо не хочу, щоб вона думала, що ми тиснемо. В школі дітей змушують вибачитися, але я не розумію за що. Спочатку була інформація, що двоє дітей било, потім п'ятеро, тепер десять. Я наполягатиму на експертизі, звідки дані про струс, — говорить Анна.

Позиція потерпілих

Нам вдалося поспілкуватися з мамою постраждалого хлопця. Пані Наталя розповідає, що конфлікти між її сином та однокласниками були й раніше. За словами жінки, однокласники не раз намагалися «подужати» кремезного однолітка.

— Він вийшов зі школи, спочатку йому у потилицю полетіли сніжки, він в цей момент телефонував товаришу, а хлопці почали кидати у нього сніжки. Можливо, він би впорався з хлопцями, але йому дали брилою по голові. Один юнак у розмові з нами при батьках зізнався, що вони чекали на мого сина на вулиці. Ми запитали, навіщо їм це, на що нам відповіли, що він великий, тож вирішили з ним розправитися, — каже Наталя.

Як стверджує жінка, після удару її сину одразу стало зле, тож хлопець рушив по допомогу додому.

— Він вирвався, з нього зірвали шапку. Він дістав телефон, щоб все зняти, і хлопці одразу розбіглися. Він обдертий, червоний та брудний прийшов додому. Я побачило його у цьому стані, очі ніби прозорі були, він почав розповідати, у нього почали труситися губи й він почав «відключатися». У нього був шок, він повторював одне й те ж. Я зателефонувала у «швидку», там порадили викликати поліцію, — говорить Наталя.

За словами жінки, їй з сином вдалося дати покази слідчим. Згодом постраждалого підлітка відвезли до травмпункту лікарні «Кременчуцька».

— У сина на голові почала рости ґуля. Лікар оглянув, констатував струс та забій тканин. Ми зробили знімки голови, тріщин не було. Довідку я віднесла вчительці у школу. Його поклали у стаціонар. У цій історії мене обурює, що лише одні батьки зателефонували. Вони єдині розмовляли з сином. Ще двоє батьків дзвонили дізнатися, куди саме їх дитина била мою дитину. Я писала заяву у поліцію. В цій ситуації дивна позиція школи — чому з хлопцями не працюють? — каже Наталя.

Після одужання сина жінка планує відновити його навчання у 31 школі. Наталя зазначає, що нині чекає на реакцію з боку навчального закладу.

— В мене була надія, що школа організує дітей, проведе бесіду, буде якесь профілактичне заняття, роз’яснення. Мене б це влаштувало, якби хлопці визнали провину, вибачилися. Я б не хотіла конфлікту, але якщо я зараз це зроблю, його почнуть далі діймати. Я не можу повпливати на свою дитину, коли вона в школі. Чому їх в класі не згуртували?

Позиція школи

Заступник директора з навчально-виховної роботи Кременчуцької гімназії № 31 Людмила Смородська говорить, що у школі конфлікт визнають, нині ведеться службове розслідування. Втім, раніше між хлопцям ворожнечі не вбачали.

— Між хлопцями не було конфліктів, на які варто було б звернути увагу. Ні до класного керівника, ні до адміністрації мама постраждалого хлопця раніше не зверталася. З класом спілкувався до цього випадку закріплений за навчальним закладом шкільний офіцер, найближчим часом з дев’ятикласниками бесіду проведуть представники ювенальної поліції. Профілактичні бесіди вела і класний керівник, — розповідають у школі.

Людмила Смородська каже, що все сталося після уроків по дорозі додому. Втім, готові зібрати на діалог усі сторони конфлікту, щойно потерпілий хлопець вийде з лікарні.

— Була телефонна розмова класного керівника з потерпілим, ми чекаємо на нього у школі. Звинувачені хлопці дали письмові свідчення. За бажанням сторін конфлікту, ми запропонуємо провести зустріч та діалог, — говорить заступник директора з навчально-виховної роботи.

Коментар поліції

За фактом умисного нанесення легких тілесних ушкоджень поліція відкрила справу за ст.125 Кримінального кодексу України. Пресофіцерка кременчуцької поліції Анна Васенко розповіла «Кременчуцькому Телеграфу», що сам інцидент стався за територією школи, конфлікт розглядали на предмет булінгу, втім підтвердження останньому не знайшли. З огляду на те, що юнакам по 13 років, відповідати за вчинене правопорушення доведеться батькам. Якщо статтю перекваліфікують у 185 — неналежне виконання батьківських обов’язків, батькам дев’ятикласників загрожуватиме попередження, або стягнення штрафу від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (850-1700 грн станом на січень 2024 р).

Нагадаємо, на Кременчуччині суд оштрафував директорку ліцею, яка тягала за вухо учня.