Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Спорт

Кременчуцькі спортсмени вибороли призові місця на Кубку з плавання

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 188

 

До змагань долучилися 245 спортсменів 

Кременчуцькі спортсмени здобули призові місця на Кубку з плавання «SWIM SHARKS JUNIOR-2024», що проходив 20 січня у Кам’янському на Дніпропетровщині. Про це інформує пресслужба Кременчуцької міської ради.

Традиційно на змаганнях із плавання місто представляли вихованці Кременчуцької дитячо-юнацької спортивної школи №1.

Серед учасників Олександра Гориславець здобула І місце на дистанціях 100 та 200 метрів брасом, а Поліна Бойко посіла 2 місце на дистанції 200 метрів брасом.

Василина Рудь та Тимур Саркісов брали часть у змаганнях вперше та здобули спортивний досвід. Кирило Бліщ та Іван Погрібний покращили свої особисті результати.

Готувала спортсменів до турніру тренерка Анна Келембет.

Учасниками змагань стали 245 спортсменів із Дніпра, Запоріжжя, Кривого Рогу, Горішніх Плавнів, Полтави, Кременчука, Павлограда та Кам’янського.

Нагадаємо, нещодавно спортсмен із Кременчука Євген Близнюк посів перше місце на Чемпіонаті України з плавання.


0
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Кременчук офіційний
Теги: Кременчук спорт змагання плавання ДЮСШ №1
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 2 від 11 січня 2024)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 1 від 5 січня 2024

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 52 від 28 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 51 від 21 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх