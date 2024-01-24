Кременчуцькі спортсмени вибороли призові місця на Кубку з плавання

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Кременчуцькі спортсмени здобули призові місця на Кубку з плавання «SWIM SHARKS JUNIOR-2024», що проходив 20 січня у Кам’янському на Дніпропетровщині. Про це інформує пресслужба Кременчуцької міської ради.

Традиційно на змаганнях із плавання місто представляли вихованці Кременчуцької дитячо-юнацької спортивної школи №1.

Серед учасників Олександра Гориславець здобула І місце на дистанціях 100 та 200 метрів брасом, а Поліна Бойко посіла 2 місце на дистанції 200 метрів брасом.

Василина Рудь та Тимур Саркісов брали часть у змаганнях вперше та здобули спортивний досвід. Кирило Бліщ та Іван Погрібний покращили свої особисті результати.

Готувала спортсменів до турніру тренерка Анна Келембет.

Учасниками змагань стали 245 спортсменів із Дніпра, Запоріжжя, Кривого Рогу, Горішніх Плавнів, Полтави, Кременчука, Павлограда та Кам’янського.

Нагадаємо, нещодавно спортсмен із Кременчука Євген Близнюк посів перше місце на Чемпіонаті України з плавання.



