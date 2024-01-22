На Кременчуччині суд оштрафував директорку ліцею, яка тягала за вухо учня

Сьогодні, 21:05 Переглядів: 5

16 січня Семенівський районний суд Полтавської області виніс постанову директорці Семенівського ліцею № 1 імені Миколи Михайловича Хорунжого Олені Дунай за образи учнів.

Нагадаємо, випадок стався 17 листопада 2023 року. 11-класники поскаржилися, що у спортзалі директорка ліцею Олена Дунай тягла одного з учнів їхнього класу за вухо до дверей та кричала на дівчат, махаючи руками перед їхніми обличчями. Після цього класний керівник школярів Валентина Голодна подала заяву до поліції.

У матеріалах справи зазначається, що коли директорка схопила за вухо неповнолітнього, цим порушила громадський порядок і спокій громадян.

Сама ж Олена Дунай з порушенням не погодилась та пояснила, що ніколи не зробила б те, на що вказує протокол про адміністративне правопорушення. Вона розповіла, що того дня у школі відбувалися спортивні змагання. Склад учасників команд попередньо визначався наказом, і лише учасники змагань могли знаходитися у спортивній залі під час уроків. На неї як на директора школи покладено обов`язок контролю за навчальним процесом. Усім учням, які були у залі під час уроків і які не брали участі у змаганнях, вона казала вийти із зали та піти на уроки. Учні могли бути у спортивній залі лише під час перерв між уроками.

Вона визнала, що дійсно могла сказати кільком ученицям, аби вони йшли на урок, голосніше, ніж зазвичай, бо у залі було досить шумно через численні удари м’ячами. Потім вона пояснила, що до потерпілого 11-класника взагалі не підходила, і у залі його не бачила.

Олена Дунай вважає, що стала заручником її обмови як педагога і керівника ліцею. Із заявницею Валентиною Голодною, яка є класним керівником учнів 11 класу, у неї бувають конфлікти. На її думку, потерпілий 11-класник жодного разу не приходив до свого класного керівника щодо інциденту, у якому звинувачують директорку. Олена Дунай наголосила: якби вона і вчинила це, то реакція з боку учнів і класного керівника мала б відбутися того самого дня, тобто у п`ятницю, а не за кілька днів у понеділок чи пізніше.

Захисник обвинуваченої Євген Завезіон вважає, що події й складу адміністративного правопорушення не було. Весь адміністративний матеріал фактично побудований на показах потерпілого учня, але заяву про вчинення правопорушення писав не він. Докази винуватості директорки, які надала поліціянтам Валентина Голодна, є непослідовними та сумнівними. Акт службового розслідування не підтвердив факт фізичного насильства.

Потерпілий хлопець пояснив, що сам не писав заяву, бо на той момент мав травму руки. Він заявив, що директорка ліцею взяла його прилюдно без причини за вухо, чим образила і принизила. Йому тепер соромно ходити в школу.

Суддя Віктор Харченко визнав Олену Дунай винною за ст. 173 (Дрібне хуліганство) КУпАП та наклав на неї адміністративне стягнення у вигляді штрафу — 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 119 грн.

Якщо порушниця не сплатить 119 грн штрафу не пізніше як через 15 днів з дня вручення їй постанови, а в разі оскарження постанови — не пізніше як через 15 днів з дня повідомлення про залишення скарги без задоволення, з неї стягнуть 238 грн штрафу і витрати на облік адміністративних правопорушень.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги. Постанова може бути оскаржена протягом 10 днів з дня винесення до Полтавського апеляційного суду через Семенівський районний суд Полтавської області.

Постанова підлягає примусовому виконанню протягом трьох місяців після набрання нею законної сили. У разі оскарження постанови перебіг строку зупиняється до розгляду апеляційної скарги.

Нагадаємо, нещодавно мати школяра з Полтави повідомила, що вчителька побила її сина. «Кременчуцький ТелеграфЪ» дізнався деталі історії у мами й адміністрації школи.