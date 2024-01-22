«Якщо у твій дім приходить ворог, треба гуртуватися, щоб його побороти», — «кіборг» Владіслав Рокочий

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Військовий, який брав участь в обороні Донецького аеропорту, поділився з журналістами своєю історією оборони аеропорту. А ще захисник розповів, що допомагає триматися в строю українським воїнам, які майже два роки обороняють нашу країну

Владіслав Рокочий знає про антитерористичну операцію (АТО) не з чуток, для чоловіка родом з Пашківки, Козельщинського району, війна почалася у 2014 році.

— Я працював у фермера. Одного дня перед роботою пив каву, переглядав новини про те, що відбувається на фронті. Мене жаба задавила, що я з ВДВ, а мені не телефонують, не беруть мене. Я пішов сам у військомат, там у них не було навіть моїх документів», — розповідає військовий.

Документи швидко зробили, говорить Владіслав. Не пройшло й місяця, як чоловік опинився у 79 окремій десантно-штурмовій Таврійській бригаді. За місяць оборонець був у Краматорську. Захисник сором’язливо називає себе «простим водієм бронетранспортера, який підвозив боєкомплект, продукти та забирав поранених з Донецького аеропорту», втім ветеран АТО Володимир Поляков констатує, що бути водієм на фронті, значить ризикувати життям щохвилини.

— Водій бронетранспортера, це страшніше, ніж сидіти у сховищі, і вести бойові дії. Казати, що я не був там — ні, був, і в самих гарячих місцях, — каже Поляков.

У 2015 році під час оборони аеропорту Владіслав Рокочий отримав поранення. Чоловік саме евакуйовував поранених з Донецького аеропорту.

— Не все пам’ятаю з цього дня. Перед заходом в аеропорт ми їхали 3 доби без упину — було таке завдання. Було кілька спроб заїхати в аеропорт, там був жах. Ми їхали, щоб забрати 81 бригаду. При першій спробі зайти, нас просто розстріляли. З другої спроби заїхав лише мій БТР. Саме тоді я й отримав поранення , — розповідає військовий.

Відлуння того поранення чоловік відчуває і досі, говорить, і в повномасштабну війну намагався потрапити на фронт, втім, отримав відмову за станом здоров’я.

— Я три рапорти писав, щоб мене взяли на війну, коли почалася повномасштабна. Але у військоматі, мабуть, вирішили, що мені досить. Я займаюся волонтерством, щоб допомогти хоч чимось, — констатує чоловік.

Нині Владіслав допомагає бригаді, частиною якої колись був сам — відвозить все необхідне на передову. Хлопці ж передають музею військової техніки чергові трофеї. На замовлення Владіслава столяр змайстрував спеціальну машинку для дівчат, що плетуть маскувальні сітки.

— Я хотів, аби вони мали змогу не ножицями різати тканину, а одразу машинкою прямо з рулонів. Тепер процес порізки для сіток відбувається буквально за 10 хвилин, — каже Владіслав.

Дружина Лариса підтримує чоловіка, втім, говорить, часто захисник ставить її перед фактом.

— Я тільки сьогодні дізналася, що чоловік знову просився на війну. Зазвичай я нічого не знаю, нічого мені не розповідає. Мене завжди ставили перед фактом — він впертий хлопець. Виховуємо разом двох доньок, маємо двох онучок, які пишаються дідом, — зазначає Лариса.

Про війну повномасштабну «кіборг» розповідає не багато. Говорить, намагається зрозуміти досі, як хлопці так міцно тримають оборону майже два роки. Ми запитали у Владіслава, чи є «рецепт» української перемоги?

— Я не знаю, що нас тримає, це не хлопці, це якісь надлюди. Головне зараз — всім бути разом. Зараз страшна війна, у 2014 році хоча б літаки не літали. Зараз важливо можновладцям не красти, не гребти по кишенях, гуртуватися для перемоги.

У планах «кіборга» — продовжувати допомагати українським воїнам.

Нагадаємо, 20 січня Україна вшановувала пам'ять захисників Донецького аеропорту. Бої за Донецький аеропорт тривали 242 дні — з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року.

Донецький аеропорт захищали військові з Кременчука. Їх історії ви можете почитати у рубриці «Фронтові історії кременчужан» за посиланням нижче: