Військовий, який брав участь в обороні Донецького аеропорту, поділився з журналістами своєю історією оборони аеропорту. А ще захисник розповів, що допомагає триматися в строю українським воїнам, які майже два роки обороняють нашу країну
Владіслав Рокочий знає про антитерористичну операцію (АТО) не з чуток, для чоловіка родом з Пашківки, Козельщинського району, війна почалася у 2014 році.
Документи швидко зробили, говорить Владіслав. Не пройшло й місяця, як чоловік опинився у 79 окремій десантно-штурмовій Таврійській бригаді. За місяць оборонець був у Краматорську. Захисник сором’язливо називає себе «простим водієм бронетранспортера, який підвозив боєкомплект, продукти та забирав поранених з Донецького аеропорту», втім ветеран АТО Володимир Поляков констатує, що бути водієм на фронті, значить ризикувати життям щохвилини.
У 2015 році під час оборони аеропорту Владіслав Рокочий отримав поранення. Чоловік саме евакуйовував поранених з Донецького аеропорту.
Відлуння того поранення чоловік відчуває і досі, говорить, і в повномасштабну війну намагався потрапити на фронт, втім, отримав відмову за станом здоров’я.
Нині Владіслав допомагає бригаді, частиною якої колись був сам — відвозить все необхідне на передову. Хлопці ж передають музею військової техніки чергові трофеї. На замовлення Владіслава столяр змайстрував спеціальну машинку для дівчат, що плетуть маскувальні сітки.
Дружина Лариса підтримує чоловіка, втім, говорить, часто захисник ставить її перед фактом.
Про війну повномасштабну «кіборг» розповідає не багато. Говорить, намагається зрозуміти досі, як хлопці так міцно тримають оборону майже два роки. Ми запитали у Владіслава, чи є «рецепт» української перемоги?
У планах «кіборга» — продовжувати допомагати українським воїнам.
Нагадаємо, 20 січня Україна вшановувала пам'ять захисників Донецького аеропорту. Бої за Донецький аеропорт тривали 242 дні — з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року.
Донецький аеропорт захищали військові з Кременчука. Їх історії ви можете почитати у рубриці «Фронтові історії кременчужан» за посиланням нижче:
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