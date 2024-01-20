Сьогодні в Україні вшановують пам'ять захисників Донецького аеропорту

Сьогодні, 15:30 Переглядів: 116

Сьогодні, 20 січня, Україна вшановує пам'ять захисників Донецького аеропорту.

Раніше цей день відзначався 16 січня, за спільним наказом Міністра оборони та Головнокомандувача ЗСУ дату змінили.

Нагадаємо, що бої за Донецький аеропорт тривали 242 дні — з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року.

В обороні аеропорту брали участь волонтери та медики. За весь час загинуло понад 200 військових, а поранення різного ступеня тяжкості отримали понад 500 бійців.

Вічна шана героям!