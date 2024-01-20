За ніч на Полтавщині, ймовірно, через переохолодження, померли троє – поліція

Сьогодні, 16:07 Переглядів: 294

За ніч 20 січня, на Полтавщині, ймовірно, від переохолодження загинули троє людей. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Про замерзлих людей до поліції повідомляли місцеві мешканці.

Так, в селищі Диканька, на вулиці знайшли мертвого чоловіка 70-75 років. Наразі особу чоловіка встановлюють. У селі Мушти Решетилівської громади на вулиці знайшли мертву 44-річну місцеву мешканку. У селі Марківка Терешківської територіальної громади, поблизу місцевого магазину знайшли мертвого 39-річного місцевого чоловіка.

Тіла померлих направили на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті.

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