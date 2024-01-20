У Києві перейменували вулицю на честь льотчика Олександра Оксанченка з Миргорода

Олександр загинув на другий день повномасштабної війни у повітряному бою
У Києві перейменували одну з вулиць на честь льотчика Олександра Оксанченка з Миргорода. Про це повідомили на сторінці Повітряного командування «Центр» у Фейсбуці.
Ім'я українського льотчика 831 бригади тактичної авіації, Героя України, оборонця столиці й одного із «Привидів Києва», полковника Олександра Оксанченка уславили в назві столичної вулиці у Шевченківському районі (на Нивках).
Раніше вулиця називалася Огарьова, а тепер – Оксанченка.
Відомом, що Олександр загинув на другий день повномасштабної війни у повітряному бою. Він відвертав на себе ворожу авіацію під час битви за Київ. Таким чином, мужність, героїзм та жертовність полковника дали початок легенді про «Привида Києва».
Олександра Оксанченка знають, як льотчика 1 класу, інструктора та учасника багатьох міжнародних авіашоу.
– З початку повномасштабної війни він одним з перших піднявся у небо на захист України. Як найбільш досвідчений повітряний ас, долучився до оборони Києва у перші дні, але в одному із важких повітряних боїв з переважаючими силами ворога героїчно загинув, – йдеться у повідомленні.
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