У Києві перейменували вулицю на честь льотчика Олександра Оксанченка з Миргорода

Відомом, що Олександр загинув на другий день повномасштабної війни у повітряному бою. Він відвертав на себе ворожу авіацію під час битви за Київ. Таким чином, мужність, героїзм та жертовність полковника дали початок легенді про «Привида Києва».

Олександра Оксанченка знають, як льотчика 1 класу, інструктора та учасника багатьох міжнародних авіашоу.