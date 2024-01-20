Співробітники Ferrexpo допомогли дітям з інвалідністю розв'язати побутові питання

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Співробітники служби соціального сервісу Полтавського ГЗК оперативно відгукнулися на запит про допомогу ГО «Ніжність», яка опікується дітьми з інвалідністю в Горішніх Плавнях. Разом з працівниками підрядного підприємства «Гранд Клімат» вони безкоштовно надали послуги з побутового ремонту в приміщенні офісу організації.

«Добро об’єднує. Небайдужі благодійники відремонтували все, що в нас вийшло з ладу, всього за три години! А ще пообіцяли допомагати й надалі», — зазначила Анна Травінцева, голова ГО «Ніжність», у своєму пості вдячності на сторінці Facebook.

За три години фахівці своєї справи встигли чимало. Встановили сушарку для рук та нову люстру в кухні, прикріпили дошки для занять, пересунули меблі, полагодили розетку.

«На підприємствах Ferrexpo, зокрема на Полтавському, Єристівському та Біланівському ГЗК, існує традиція дбати про соціально незахищені верстви населення, особливо про дітей з інвалідністю. Команда служби соціального сервісу під керівництвом Олександра Кіяшка активно займається підтримкою цих дітей на регулярній основі» — зазначили в Компанії.