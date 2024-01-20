Співробітники Ferrexpo допомогли дітям з інвалідністю розв'язати побутові питання

Співробітники служби соціального сервісу Полтавського ГЗК оперативно відгукнулися на запит про допомогу ГО «Ніжність», яка опікується дітьми з інвалідністю в Горішніх Плавнях. Разом з працівниками підрядного підприємства «Гранд Клімат» вони безкоштовно надали послуги з побутового ремонту в приміщенні офісу організації.
За три години фахівці своєї справи встигли чимало. Встановили сушарку для рук та нову люстру в кухні, прикріпили дошки для занять, пересунули меблі, полагодили розетку.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.