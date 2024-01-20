В Горішніх Плавнях передали необхідне обладнання для морських піхотинців

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16 січня одна з бригад морської піхоти отримала на свій запит вкрай необхідну на фронті допомогу. Про це повідомляє видання «Хроніки тижня».

«Ми передаємо для наших морських піхотинців 140 квадрокоптерів. Це 100 апаратів FPV7 та 40 FPV10 з місткістю акумуляторної батареї 8000 mAh. Це дрони-камікадзе, які поєднують у собі переваги безпілотного літального апарату та бойової частини бомби. Вони здатні виконувати завдання, на яке їх запрограмували, автоматично. Також такі дрони можуть знаходити ціль вже після запуску й керуються оператором до моменту удару», — зазначив міський голова Дмитро Биков.

Він вказав, що ці квадрокоптери разового використання оснащені відповідним допоміжним обладнанням. Апарат FPV7 має злітну вагу 2,4 кг, корисне навантаження — до 1,5, долає дистанцію з ретранслятором 4-5 км. Апарат FPV10 розрахований на максимальне навантаження 3,5 кг, має відстань польоту 13 км.

За словами міського голови, закупівля квадрокоптерів відбулася в рамках реалізації Програми протистояння реальним і потенційним загрозам на 2024 рік, яку місцеві депутати схвалили на сесії міської ради у грудні 2023 року. Кошти на придбання дронів у розмірі 4 млн грн спрямували з резервного фонду бюджету громади згідно з рішенням позачергової 40-ї сесії міської ради, яка відбулася 9 січня 2024 року.

Перед початком процедури закупівлі великої партії дронів по одному комплекту FPV7 та FPV10 були направлені на перевірку до морських піхотинців, які тестували їх протягом тижня в польових умовах, майже на лінії фронту. Крім того, відповідні фахівці

морської піхоти перевірили комплектацію апаратів.

«І тільки після підтвердження їхньої якості й погодження командирів було зроблено замовлення на придбання 140 квадрокоптерів, — наголосив Дмитро Биков. — Сподіваюсь, що вони будуть корисні для наших військових і допоможуть зберігати життя наших захисників».

Своєю чергою офіцер однієї з бригад морської піхоти ЗСУ, якому передали 100 дронів FPV7 та 40 FPV10, зауважив, що військові дуже вдячні Горішньоплавнівській громаді за «вагому та необхідну підтримку».

«Морські піхотинці дякують вам за небайдужу, дійсно державницьку позицію, яка всіх нас наближає до Перемоги, допомагає виконувати нелегкі завдання, які стоять перед підрозділом, — наголосив офіцер. — Ми щиро вдячні вам за допомогу, віримо в нашу Перемогу, яку здобуваємо спільними зусиллями. Слава Україні!».

Військовий зауважив, що ці дрони «бережуть життя наших бійців». «Це ударні апарати, які несуть заряд і знищують призначені цілі: техніку, скупчення живої сили. Їхнє використання в обороні не дає прорватися противнику, а в наступі допомагає займати нові рубежі», — зазначив офіцер.