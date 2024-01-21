Захоплення світу, вбивство та етикет: що кременчужанам почитати на вихідних

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
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Джулія Сілз «Убивство за етикетом»
В епоху Регентства порядній жінці для вдалого заміжжя достатньо було вміти небагато: мати ідеальні манери, гарно вишивати, співати й малювати. Однак жодна з цих речей не вдається Беатріс. Найкраще вона вміє розплутувати злочини.
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Ювал Ной Харарі «Нестримні ми. Як люди захопили світ»
Автор знову повертається до питання, яке все ще турбує людство: як з’явилися люди і чому саме людина, а не лев чи, наприклад, ведмідь, стала володарем світу? В цікавій розповідній формі, з логічним викладом письменник пояснює етапи розвитку історії світу від первісних часів. Читачі разом з автором, неначе детективи, дослідять печери та артефакти, що збереглися донині, та спробують розгадати історичні загадки.
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Макс Кідрук «Нові Темні Віки. Колонія»
Це перша книга фантастичного циклу «Нові Темні Віки» про світ у ХХІІ столітті. Вона розповідає про те, що людина, попри всі досягнення цивілізації, не змінюється, й ані збільшення тривалості життя, ні навіть перетворення на двопалатний вид не гарантує людству порятунок.
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