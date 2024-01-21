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Захоплення світу, вбивство та етикет: що кременчужанам почитати на вихідних

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Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
 

Джулія Сілз «Убивство за етикетом»

В епоху Регентства порядній жінці для вдалого заміжжя достатньо було вміти небагато: мати ідеальні манери, гарно вишивати, співати й малювати. Однак жодна з цих речей не вдається Беатріс. Найкраще вона вміє розплутувати злочини.
Родина от-от може втратити дах над головою. Мати в розпачі, а батько-жартівник вважає ситуацію кумедною. Тим паче, що скоро на бал прибуде найбажаніший холостяк Свомпширу. І яке ж розчарування спіткало родину, коли в розпалі танцю хлопець упав замертво. Але для Беатріс це шанс застосувати свої навички на практиці та спіймати вбивцю.

Ювал Ной Харарі «Нестримні ми. Як люди захопили світ»

Автор знову повертається до питання, яке все ще турбує людство: як з’явилися люди і чому саме людина, а не лев чи, наприклад, ведмідь, стала володарем світу? В цікавій розповідній формі, з логічним викладом письменник пояснює етапи розвитку історії світу від первісних часів. Читачі разом з автором, неначе детективи, дослідять печери та артефакти, що збереглися донині, та спробують розгадати історичні загадки.


  
 

Макс Кідрук «Нові Темні Віки. Колонія»

Це перша книга фантастичного циклу «Нові Темні Віки» про світ у ХХІІ столітті. Вона розповідає про те, що людина, попри всі досягнення цивілізації, не змінюється, й ані збільшення тривалості життя, ні навіть перетворення на двопалатний вид не гарантує людству порятунок.
Людство на Землі ще не оговталося від однієї пандемії, як з’явилася нова, яка інфікує тільки вагітних жінок. Імунологи намагаються з'ясувати її природу та, що найдивніше, зв'язок із нейтринними спалахами, зафіксованими довкола планети.
Чисельність населення марсіанських Колоній перевищила сто тисяч мешканців, і третина з них – народжені на Марсі. Вони змушені працювати, мов раби, на низько кваліфікованих ручних роботах. Що більше їх сягає повноліття, то дужче вони прагнуть змін, не усвідомлюючи, що ті загрожують існуванню Колонії.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: бібліотека книги
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