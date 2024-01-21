Захоплення світу, вбивство та етикет: що кременчужанам почитати на вихідних

В епоху Регентства порядній жінці для вдалого заміжжя достатньо було вміти небагато: мати ідеальні манери, гарно вишивати, співати й малювати. Однак жодна з цих речей не вдається Беатріс. Найкраще вона вміє розплутувати злочини. Родина от-от може втратити дах над головою. Мати в розпачі, а батько-жартівник вважає ситуацію кумедною. Тим паче, що скоро на бал прибуде найбажаніший холостяк Свомпширу. І яке ж розчарування спіткало родину, коли в розпалі танцю хлопець упав замертво. Але для Беатріс це шанс застосувати свої навички на практиці та спіймати вбивцю.

Автор знову повертається до питання, яке все ще турбує людство: як з’явилися люди і чому саме людина, а не лев чи, наприклад, ведмідь, стала володарем світу? В цікавій розповідній формі, з логічним викладом письменник пояснює етапи розвитку історії світу від первісних часів. Читачі разом з автором, неначе детективи, дослідять печери та артефакти, що збереглися донині, та спробують розгадати історичні загадки.