Керівництво полтавської лікарні перешкоджало представникам Омбудсмана проводити перевірку

Представники Омбудсмана України перевіряли другу міську лікарню Полтави на доступність до приміщення людей з інвалідністю та маломобільних груп населення. Проте керівник лікарні заборонив проводити перевірку
Нещодавно в одній із лікарень Полтави під час моніторингового візиту Представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Полтавській області керівництво закладу перешкоджало проведенню перевірки. Про це 19 січня повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.
Перевіряти мали 2-гу міську клінічну лікарню Полтавської міської ради.
За словами Уповноваженого, моніторингову групу до лікарні пустили, але керівник лікарні заборонив проводити перевірку та не надав необхідні документи, які просили перевіряючі.
І хоча представники моніторингової групи надали службові посвідчення, пояснили мету, правові підстави та порядок проведення візиту, провести перевірку їм все ж не дозволили.
За результатами цієї ситуації Представник Омбудсмана у Полтавській області звернувся до поліції. Правоохоронці Полтавського райуправління поліції порушили кримінальне провадження за ст. 344 (Втручання у діяльність державного діяча) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, раніше на погане ставлення до пацієнтів у Полтавській міській лікарні № 2 поскаржився ветеран війни Олександр «Терен» Будько, який певний час перебував у цьому медзакладі.
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