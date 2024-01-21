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Здоров'я, Полтавщина

Керівництво полтавської лікарні перешкоджало представникам Омбудсмана проводити перевірку

Сьогодні, 09:00 Переглядів: 112

 

Представники Омбудсмана України перевіряли другу міську лікарню Полтави на доступність до приміщення людей з інвалідністю та маломобільних груп населення. Проте керівник лікарні заборонив проводити перевірку

Нещодавно в одній із лікарень Полтави під час моніторингового візиту Представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Полтавській області керівництво закладу перешкоджало проведенню перевірки. Про це 19 січня повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Перевіряти мали 2-гу міську клінічну лікарню Полтавської міської ради.

За словами Уповноваженого, моніторингову групу до лікарні пустили, але керівник лікарні заборонив проводити перевірку та не надав необхідні документи, які просили перевіряючі.

Моніторам вдалося поспілкуватися з представниками закладу, проте директор об'єкта поводився зухвало та насмішкувато, демонстрував зневагу. Він не надавав для ознайомлення документи необхідні для проведення моніторингу. Він відмовив, вважаючи дії працівників Секретаріату незаконними, медичний заклад – військовим об’єктом, та повідомив, що надасть дозвіл на ознайомлення з документами тільки за рішенням суду або з дозволу Міністерства охорони здоров'я. А також наполягав на необхідності отримання дозволу на проведення візиту від місцевої адміністрації, — коментує Лубінець.

І хоча представники моніторингової групи надали службові посвідчення, пояснили мету, правові підстави та порядок проведення візиту, провести перевірку їм все ж не дозволили.

За результатами цієї ситуації Представник Омбудсмана у Полтавській області звернувся до поліції. Правоохоронці Полтавського райуправління поліції порушили кримінальне провадження за ст. 344 (Втручання у діяльність державного діяча) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше на погане ставлення до пацієнтів у Полтавській міській лікарні № 2 поскаржився ветеран війни Олександр «Терен» Будько, який певний час перебував у цьому медзакладі.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Полтава лікарня перевірка перешкоджання омбудсмен
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