Військовому після лікування у Полтаві провели реампутацію ніг

Сьогодні, 15:17 Переглядів: 762

Нещодавно на youtube-каналі блогерки Маші Єфросиніної вийшло інтерв’ю з ветераном війни Олександром «Тереном» Будьком, який під час харківського контрнаступу втратив обидві ноги, однак пройшовши протезування та реабілітацію, веде активну соціальну діяльність.

Під час розмови Олександр поскаржився на ставлення до пацієнтів у Полтавській міській лікарні № 2. За його словами, у хірургічному відділені відсутні знеболювальні, а лікар відмовився виписати рецепт, щоби батьки військового самі купили ліки.

— Там було дуже халатне і нелюдське відношення, — каже Олександр, — тому, завдяки моєму другу, мене звідти висмикнули попри небажання заступника цього відділення та начмеда, і перевели у київський шпиталь, де зробили декілька реампутацій через наслідки Полтави.



За словами Олександра, це не поодинокий випадок і таке трапляється в різних госпіталях і лікарнях, коли хлопцям не надають належної допомоги через корупцію.