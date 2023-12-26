Військовому після лікування у Полтаві провели реампутацію ніг

Військовослужбовець «Терен» розповів блогерці Маші Єфросиніній про погане ставлення до пацієнтів у Полтавській лікарні
Нещодавно на youtube-каналі блогерки Маші Єфросиніної вийшло інтерв’ю з ветераном війни Олександром «Тереном» Будьком, який під час харківського контрнаступу втратив обидві ноги, однак пройшовши протезування та реабілітацію, веде активну соціальну діяльність.
Під час розмови Олександр поскаржився на ставлення до пацієнтів у Полтавській міській лікарні № 2. За його словами, у хірургічному відділені відсутні знеболювальні, а лікар відмовився виписати рецепт, щоби батьки військового самі купили ліки.
За словами Олександра, це не поодинокий випадок і таке трапляється в різних госпіталях і лікарнях, коли хлопцям не надають належної допомоги через корупцію.
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