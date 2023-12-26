Сьогодні у Кременчуці не затвердили бренд міста, бо робочу групу не влаштували варіанти розробників

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 457

Другий варіант айдентики будуть змінювати або об'єднувати з першим

26 грудня на засіданні робочої групи в Інституті розвитку Кременчука члени комісії не змогли затвердити елементи бренду Кременчука, бо попросили розробників — Онатське креативне бюро — доопрацювати представлені варіанти. Артдиректорка OCB agency Маргарита Гаряжа онлайн презентувала два варіанти айдентики та приклади її використання.

Перший варіант — це спрощений та осучаснений герб Кременчука з написом назви міста. Його розміщуватимуть на документах, візитівках тощо. Кольори — блакитний та синій, з якими у містян асоціюється Кременчук. Також у перший варіант були включені іконки знакових місць нашого міста. За їх допомогою можна буде кодувати райони та різні аспекти діяльності, а також поєднувати на постерах.

Другий варіант — це літера «К», перша буква у назві нашого міста.

Перший варіант члени комісії сприйняли тепло, проте другий, з літерою «К», викликав потужний скепсис. Підприємець Сергій Каптан, який був присутній на зустрічі, наголосив, що подібна символіка вже використовується — наприклад, характеризує Київський м’ясокомбінат та Київ цифровий.

Крім того, члени журі занепокоїлися, чи можна буде зареєструвати такий товарний знак, чи не звинуватять Кременчук у плагіаті. На що Маргарита Гаряжа відповіла, що усі прості, базові елементи вже давно придумані й, аби успішно зареєструвати знак, достатньо, аби 30% графічної форми (пропорції, нахили) відрізнялися від інших марок.

Також представили два шрифти, які б могли графічно відобразити Кременчук. Перевагу віддали другому, Rimma Sans.

Керівниця Молодіжного парламенту Світлана Пищита запропонувала спробувати створити формат, який об'єднає перший та другий варіанти. Також були думки змінити концепцію букви «К» або зробити дві букви «КК» (по першій та останній літері назви нашого міста), а також додати знаковий елемент — голуба Крюківської породи як запатентований символ Кременчука.

Сергій Каптан звернувся до розробників з проханням створити також іконки для сіл Кременчуцької територіальної громади, а також іконки (можливо, у вигляді графіки) — для молоді нашого міста.

Наприкінці зустрічі члени комісії мали б обрати концепт, який їм сподобався найбільше, та проголосувати за нього. Проте, оскільки розробники ще доопрацьовуватимуть варіанти, голосування вочевидь проведуть на наступній зустрічі у 20-х числах січня 2023 року.

Заступниця директора Інституту розвитку Кременчука Тетяна Прошакіна на запитання журналістів, скільки коштів виділило місто на розробку бренду Кременчука, відповіла, що з міського бюджету коштів не виділяли. Проєкт фінансують закордонні організації-донори. Оскільки вони не будуть давати кошти на те, що стосується війни, то запропонували владі Кременчука свою допомогу у розробці бренду міста.

— Це розробляється саме зараз, бо є стратегічне бачення розвитку держави, регіону, області. Хоч зараз нелегкий час, але громади повинні розвиватися, тому що є міжнародні організації, які активно допомагають Україні. Для того, щоб організації знали, які селища, міста, громади є в Україні, їм треба про себе заявляти. Тому ми повинні показати усім, що в Україні є багато громад, яким треба допомагати, тому ми і вирішили розробляти бренд громади, — пояснила пані Прошакіна.