Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Микола Корецький
Мене запитують, чому я «топлю» за УПЦ? Тому що, УПЦ історично є церквою Київської Русі, нащадками якої ми є. Так сталося, це історія.
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині в одній із громад завищували вартість ремонту будинку для переселенців

Сьогодні, 14:28 Переглядів: 251

 

Спеціалісти облвійськадміністрації зменшили вартість проєкту на 2,6 мільйона гривень

У Нехворощанській громаді на Полтавщині фірма-підрядник завищувала ціни на реконструкцію приміщення під багатоквартирний житловий будинок для переселенців. Про це повідомляє очільник області Філіп Пронін у своєму Телеграм-каналі.

Спеціалісти робочої групи «Прозорість і підзвітність» проаналізували роботи та зменшили вартість проєкту на 2,6 млн грн.

Також порушення на місці проведення робіт побачили представники Головного управління Державної податкової служби та Національної поліції у Полтавській області.

— По-перше, завищена вартість матеріалів майже на 2 мільйони гривень. Наприклад, компанія, яка виконує роботи на об’єкті, закуповує пісок у 5-6 разів дорожче за середньоринкові ціни. По-друге, фірма-виконавець має 11 працівників з офіційною мінімальною оплатою праці у розмірі 700 тисяч гривень, тоді як на зарплати закладено 1,7 мільйона гривень. Крім того, в проєкті передбачені податки в сумі 2,4 мільйона гривень, а насправді компанія нічого не сплатила до бюджету, — говорить Пронін.

Представники прокуратури порушили кримінальне провадження за статтею «Службова недбалість».

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині було викрито директорку одного з комунальних підприємств — вона заробила понад 1,5 млн грн на харчуванні школярів.

0
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Полтавська ОВА
Теги: Полтавщина реконструкція ціни
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 50 від 14 грудня 2023)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 49 від 7 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 48 від 30 листопада 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 47 від 23 листопада 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх