На Полтавщині в одній із громад завищували вартість ремонту будинку для переселенців

Сьогодні, 14:28 Переглядів: 251

У Нехворощанській громаді на Полтавщині фірма-підрядник завищувала ціни на реконструкцію приміщення під багатоквартирний житловий будинок для переселенців. Про це повідомляє очільник області Філіп Пронін у своєму Телеграм-каналі.

Спеціалісти робочої групи «Прозорість і підзвітність» проаналізували роботи та зменшили вартість проєкту на 2,6 млн грн.

Також порушення на місці проведення робіт побачили представники Головного управління Державної податкової служби та Національної поліції у Полтавській області.

— По-перше, завищена вартість матеріалів майже на 2 мільйони гривень. Наприклад, компанія, яка виконує роботи на об’єкті, закуповує пісок у 5-6 разів дорожче за середньоринкові ціни. По-друге, фірма-виконавець має 11 працівників з офіційною мінімальною оплатою праці у розмірі 700 тисяч гривень, тоді як на зарплати закладено 1,7 мільйона гривень. Крім того, в проєкті передбачені податки в сумі 2,4 мільйона гривень, а насправді компанія нічого не сплатила до бюджету, — говорить Пронін.

Представники прокуратури порушили кримінальне провадження за статтею «Службова недбалість».

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині було викрито директорку одного з комунальних підприємств — вона заробила понад 1,5 млн грн на харчуванні школярів.