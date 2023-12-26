На Полтавщині в одній із громад завищували вартість ремонту будинку для переселенців

У Нехворощанській громаді на Полтавщині фірма-підрядник завищувала ціни на реконструкцію приміщення під багатоквартирний житловий будинок для переселенців. Про це повідомляє очільник області Філіп Пронін у своєму Телеграм-каналі.
Спеціалісти робочої групи «Прозорість і підзвітність» проаналізували роботи та зменшили вартість проєкту на 2,6 млн грн.
Також порушення на місці проведення робіт побачили представники Головного управління Державної податкової служби та Національної поліції у Полтавській області.
Представники прокуратури порушили кримінальне провадження за статтею «Службова недбалість».
Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині було викрито директорку одного з комунальних підприємств — вона заробила понад 1,5 млн грн на харчуванні школярів.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.