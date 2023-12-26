Приховав, що мав вади з серцем: у Кременчуці попрощалися з капітаном Олександром Недільком

26 грудня у міському Палаці культури в Кременчуці попрощалися з 59-річним військовослужбовцем Олександром Недільком. Воїн мав звання капітана.
За словами військового з позивним «Художник», Олександр навчався на лікаря і «був дуже талановитим хірургом». На початку повномасштабної війни лікар вирішив їхати на фронт.
Олександр мав проблеми зі здоров’ям і через ускладнення стану чоловік помер у зоні бойових дій, говорить військовий. Сталося це 11 грудня.
Друзі сім’ї Олександра Раїса та Мая розповідають, що знали загиблого з 19 років, як тільки чоловік почав зустрічатись зі своєю дружиною Наталією.
Жінка каже, що Олександр пішов на війну на другий-третій день широкомасштабного вторгнення Росії.
За словами жінки, Олександр, попри те, що незабаром йому мало виповнитись 60 років, і не планував йти з фронту, бо «розумів, що в нього така професія — дуже потрібна».
У капітана залишились дружина та донька. Після прощання у МПК панахиду відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали військового на Алеї Слави Свіштовського кладовища поряд з іншими захисниками України.
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