Приховав, що мав вади з серцем: у Кременчуці попрощалися з капітаном Олександром Недільком

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 790

Олександр пішов на війну на другий-третій день широкомасштабного вторгнення Росії

26 грудня у міському Палаці культури в Кременчуці попрощалися з 59-річним військовослужбовцем Олександром Недільком. Воїн мав звання капітана.

За словами військового з позивним «Художник», Олександр навчався на лікаря і «був дуже талановитим хірургом». На початку повномасштабної війни лікар вирішив їхати на фронт.

— Він оперував прямо на полі бою. Рахувався він у медичній роті, але постійно був у зоні бойових дій, — каже Художник.

Олександр мав проблеми зі здоров’ям і через ускладнення стану чоловік помер у зоні бойових дій, говорить військовий. Сталося це 11 грудня.

— Прихватило серце — у нього стояв клапан. Попри це, він був мобілізованим, бо приховав це (проблеми з серцем — ред.), бувши медиком. Він вважав, що має бути там, де його друзі, — розповідає військовий.

Друзі сім’ї Олександра Раїса та Мая розповідають, що знали загиблого з 19 років, як тільки чоловік почав зустрічатись зі своєю дружиною Наталією.

— Наташа на крилах літала. Він для неї був опорою. Він був дуже чуйним, завжди приходив, щоб допомогти. Його не клич, а він вже готовий допомагати, — говорить Раїса.

Жінка каже, що Олександр пішов на війну на другий-третій день широкомасштабного вторгнення Росії.

— Скільки він людських життів врятував тих хлопців. Зараз вони залишились без хірурга, — говорить Раїса.

За словами жінки, Олександр, попри те, що незабаром йому мало виповнитись 60 років, і не планував йти з фронту, бо «розумів, що в нього така професія — дуже потрібна».

У капітана залишились дружина та донька. Після прощання у МПК панахиду відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали військового на Алеї Слави Свіштовського кладовища поряд з іншими захисниками України.