На війні загинув військовий з Кременчуччини Володимир Цокан

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 209

На війні загинув 44-річний військовий з села Паніванівка Семенівської громади Кременчуцького району Володимир Сергійович Цокан. Про це повідомили на сторінці Відділу культури та дозвілля Семенівської селищної ради у Фейсбуці.

Володимира призвали на військову службу 27 лютого 2022 року. А 18 квітня 2022 року чоловік зник безвісти в районі села Діброве Барвінківського району Харківської області.

Прощання відбудеться завтра, 27 грудня, о 12.00 у селі Паніванівка.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття близьким та рідним.