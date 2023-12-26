На війні загинув військовий з Кременчуччини Володимир Цокан

На війні загинув 44-річний військовий з села Паніванівка Семенівської громади Кременчуцького району Володимир Сергійович Цокан. Про це повідомили на сторінці Відділу культури та дозвілля Семенівської селищної ради у Фейсбуці.
Володимира призвали на військову службу 27 лютого 2022 року. А 18 квітня 2022 року чоловік зник безвісти в районі села Діброве Барвінківського району Харківської області.
Прощання відбудеться завтра, 27 грудня, о 12.00 у селі Паніванівка.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття близьким та рідним.
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