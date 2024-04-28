У Кременчуці почав працювати велопатруль

Сьогодні, 13:18 Переглядів: 0

Поліціянти, як і раніше, проводитимуть превентивну роботу з громадянами

Від сьогодні у пішохідних зонах та парках Кременчука працюватиме велопатруль. Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Кременчука на їх telegram-каналі 28 квітня.

— Поліцейські, як і раніше, проводитимуть превентивну роботу з громадянами, виявлятимуть порушення правил дорожнього руху та громадської безпеки, а також реагуватимуть на виклики, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, торік сезон велопатрулювання розпочався наприкінці травня.