У Кременчуці почав працювати велопатруль
Сьогодні, 13:18
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Поліціянти, як і раніше, проводитимуть превентивну роботу з громадянами
Від сьогодні у пішохідних зонах та парках Кременчука працюватиме велопатруль. Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Кременчука на їх telegram-каналі 28 квітня.
— Поліцейські, як і раніше, проводитимуть превентивну роботу з громадянами, виявлятимуть порушення правил дорожнього руху та громадської безпеки, а також реагуватимуть на виклики, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, торік сезон велопатрулювання розпочався наприкінці травня.
Автор: Телеграф
Джерело фото: телеграм-канал патрульної поліції Кременчука
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