У Кременчуці розпочався сезон велопатрулювання

Сьогодні, 08:08 Переглядів: 236

Патрульні на велосипедах реагують на виклики майже в усіх тих випадках, що й автопатрулі, але вони більш мобільні

У Кременчуці розпочався сезон велопатрулювання. Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Кременчука.

Тепер правоохоронці на велосипедах стежать за порядком та безпекою у місті. Патрульні на велосипедах реагують на виклики майже в усіх тих випадках, що й автопатрулі, але вони більш мобільні.

Інспектори забезпечують громадський порядок у місцях найбільшого скупчення людей, зонах відпочинку та пішохідних зонах, в парках, скверах, у центральній частині міста та інших місцях, куди важко швидко дістатись на автомобілі.

Крім того, велопатрулі проводять превентивну роботу з містянами, виявляють порушення правил дорожнього руху та громадської безпеки.

До речі, патрульна поліція знаходиться на варті цілодобово