Кременчукводоканал на 1 млн гривень закуповує гіпохлорит натрію 

КП «Кременчукводоканал» закуповує гіпохлорит натрію*. 1.001 млн гривень комунальному підприємству виділили зі стабілізаційного фонду Кременчуцької громади. Рішення виконавчого комітету про виділення коштів затвердили депутати на позачерговій сесії міської ради 19 квітня.
Нагадаємо, згідно з затвердженою у квітні цього року Програмою розвитку водопровідно-каналізаційного господарства на 2022-2024 роки КП «Кременчукводоканал» передбачили 2 млн гривень на закупівлю гіпохлориту натрію.
На розвиток водопровідно-каналізаційного господарства Кременчука додатково виділять 12,7 млн грн
*Гіпохлорит натрію - це засіб для знезараження води питної води та стоків
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.