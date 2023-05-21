Кременчукводоканал на 1 млн гривень закуповує гіпохлорит натрію

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Кошти на закупівлю виділять з міського бюджету

КП «Кременчукводоканал» закуповує гіпохлорит натрію*. 1.001 млн гривень комунальному підприємству виділили зі стабілізаційного фонду Кременчуцької громади. Рішення виконавчого комітету про виділення коштів затвердили депутати на позачерговій сесії міської ради 19 квітня.

Нагадаємо, згідно з затвердженою у квітні цього року Програмою розвитку водопровідно-каналізаційного господарства на 2022-2024 роки КП «Кременчукводоканал» передбачили 2 млн гривень на закупівлю гіпохлориту натрію.

На розвиток водопровідно-каналізаційного господарства Кременчука додатково виділять 12,7 млн грн

*Гіпохлорит натрію - це засіб для знезараження води питної води та стоків