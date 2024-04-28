На Полтавщині у ДТП травмувався мотоцикліст

28 квітня в селищі Диканька автомобіль ВАЗ-2114 зіткнувся із зустрічним мотоциклом Honda Hornet. Внаслідок аварії травмувався мотоцикліст — його доставили до лікарні. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Полтавщини.
Слідчі з’ясовують обставини аварії, розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середнього ступеню тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, 27 квітня в селі Яроші Кременчуцького району водій автомобіля «ВАЗ» збив велосипедистку. Внаслідок аварії жінка загинула в кареті «швидкої».
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