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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині у ДТП травмувався мотоцикліст

Сьогодні, 12:26 Переглядів: 115

Слідчі з’ясовують обставини аварії

28 квітня в селищі Диканька автомобіль ВАЗ-2114 зіткнувся із зустрічним мотоциклом Honda Hornet. Внаслідок аварії травмувався мотоцикліст — його доставили до лікарні. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Полтавщини.

Слідчі з’ясовують обставини аварії, розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середнього ступеню тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 27 квітня в селі Яроші Кременчуцького району водій автомобіля «ВАЗ» збив велосипедистку. Внаслідок аварії жінка загинула в кареті «швидкої».

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Автор: Телеграф
Теги: ДТП аварія
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