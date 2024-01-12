Мати школяра з Полтави повідомила, що вчителька вдарила її сина по обличчю

Сьогодні, 17:01 Переглядів: 404 Коментарів: 1

У школі провели розслідування і заперечують, що хлопчика побили

Днями у фейсбук-групі «Батьки SOS» Марина Ярош опублікувала інформацію, що її сина Ричарда вдарила вчителька у початковій школі № 41, що у провулку Давидовського, 12 у Полтаві. Мати написала заяви, адресовані адміністрації навчального закладу — директорці Євгенії Бутовій, а також директорці департаменту освіти Полтавської міської ради Жанні Каплоух.

Випадок стався 29 листопада 2023 року. Її син-третьокласник на перерві виразився нецензурною лексикою у спілкування з другом, за це вчителька 1-А класу взяла його за комір, притисла до стіни, дала ляпаса по обличчю та накричала.

Пізніше, коли хлопець повертався з матір’ю додому, то сказав, що у нього крутиться голова, його нудить. Тоді мати відвезла сина до дитячої міської клінічної лікарні, де їх перенаправили у травмпункт. Там дитину оглянув лікар-травматолог, була підозра на струс мозку; школяру зробили рентген. У результаті діагноз не підтвердився.

Марина Ярош зазначила, що після цього випадку її син боїться ходити до школи.

Мене запросили на засідання трудового колективу, де захищали не права дитини, а виправдовували вчинок педагога, — написала жінка у своєму зверненні до департаменту освіти.

Телефоном Марина Ярош розповіла «Кременчуцькому Телеграфу», що у лікарню приїхала поліція, аби розібратися у цій справі. За словами матері, спочатку вчителька заперечувала те, що сталося, а пізніше намагалася перепросити. Коли трапився інцидент, у коридорі нікого не було, бо друг Ричарда пішов, тож свідків немає.

За коментарем редакція звернулася до директорки початкової школи № 41 Євгенії Бутової. Вона повідомила, що школа провела службове розслідування у межах своїх повноважень. 30 листопада наказом по закладу створили комісію з розслідування конфлікту, опитали свідків, отримали пояснювальні, склали протоколи.

Висновки комісії наступні:

прямих свідків побиття не знайшли;

однокласники Ричарда підтвердили, що він неодноразово вживав нецензурну лексику;

вчителька заперечила той факт, що била учня, вказала, що зробила йому лише словесне зауваження підвищеним тоном;

можливості встановити чи спростувати те, що Ричард отримав травми, немає.

Втім, комісія ухвалила, що у зв’язку з неналежним виконанням посадової інструкції вчительці початкових класів винесли дисциплінарне стягнення — догану.

На запитання, чи відомо Євгенії Бутовій щодо слідства у поліції, директорка відповіла, що запитів від правоохоронців останнім часом школа не отримувала:

— Інцидент трапився 29.11. Запити від поліції були в перші дні, пояснювальні записки усіх учасників інциденту були надані. Поліція надалі не зверталася, на допити нікого не викликали і до нас не приходили.

За цим фактом слідчий підрозділ відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції розпочав кримінальне провадження за ч. 1. ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» розповів речник поліції Полтави Василь Зуб. Досудове розслідування триває.

*Фото ілюстративне