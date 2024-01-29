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Надзвичайні новини

У Кременчуці поліція та місцеві мешканці допомогли собаці знайти господарку

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 171

 

Спочатку тварині надали допомогу ветеринари комунального підприємства «Спецсервіс-Кременчук»

28 січня близько 10.00 на одній із вулиць Кременчука місцева мешканка помітила знесиленого, травмованого собаку. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Жінка звернулася за допомогою, на місце прибув наряд групи реагування відділення № 2 Кременчуцького районного управління поліції. Тварину відвезли до КП «Спецсервіс-Кременчук», де ветеринар її оглянув та надав необхідну допомогу.

Подальшу долю собаки 29 січня прокоментувала пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко. Завдяки публікаціям в інтернеті, господарка впізнала домашнього улюбленця та забрала його зі «Спецсервісу».

За словами пресофіцерки, власники тварини проживають у приватному будинку. Пес проліз у дірку під парканом, а назад повернутися не зміг. 

Наразі із твариною усе добре, господиня займається лікуванням пса.

 

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці невідомі познущалися з кота — поліція встановлює деталі.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: Кременчук собака Спецсервіс-Кременчук поліція
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