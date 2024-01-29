Минулого тижня у Кременчуці на світ з'явилися 28 малюків

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 27

За минулий тиждень, з 22 до 28 січня, у Кременчуці народилося 28 немовлят. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

У Кременчуцькому перинатальному центрі на світ з’явилися 24 дитини, а ще 4 — у пологовому відділенні лікарні «Правобережна».

Загалом серед новонароджених 16 хлопчиків та 12 дівчаток. А в одній із родин народилося одразу двоє синів.

Нагадаємо, за тиждень до цього у Кременчуці народилося 38 малюків.