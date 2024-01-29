У Кременчуці мобілізованим виплачують 30 тисяч гривень допомоги від міста — куди звертатися

Військовозобов’язані, призвані на військову службу по мобілізації після 1-го січня 2024 року, можуть отримати одноразову матеріальну допомогу від територіальних громад області
З початку 2024 року в територіальних громадах Полтавщині запровадили виплати одноразової матеріальної допомоги призваним на військову службу за мобілізацією. Ця виплата здійснюється з бюджету територіальних громад, щоб заохотити громадян ставати на захист України.
Як повідомляє Полтавський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) на своїй сторінці у Фейсбук, військовозобов’язаних, готових добровільно піти на військову службу за мобілізацією, сильно поменшало у порівняні з тим, що було на початку повномасштабного вторгнення. І поки Верховна Рада намагається вдосконалити процес проведення мобілізації на законодавчому рівні, ця «заохочувальна» виплата має додатково мотивувати військовозобов’язаних приєднуватися до Сил оборони країни.
У дописі йдеться, що наразі найбільші виплати мобілізованим в Україні встановили міські ради у Львові та Богодухові — по 50 тисяч гривень. Проте, на Полтавщині теж є дві територіальні громади, які виплачують своїм мешканцям, які стали на захист рідної країни, такі ж суми. Це Сергіївська та Сенчанська сільські територіальні громади з Миргородського району. Вони також виплачують кожному мобілізованому мешканцю своїх громад по 50 тисяч гривень. Це так само як у Києві та Львові, і більше ніж в Одесі.
Водночас там зазначають, що заохочувальні виплати не стають вагомим чинником в активізації мобілізаційної кампанії.
Як повідомила «Кременчуцькому Телеграфу» директор департаменту соціального захисту населення Марина Доценко, кошти на виплати цієї одноразової допомоги мобілізованим з міського бюджету вже виділені.
Документи, які потрібні для отримання виплати:
За довідками щодо цієї виплати можна звертатися:
Нагадаємо, 1 грудня 2023 року на сесії Кременчуцької міської ради депутати затвердили міську комплексну програму «Ветерани Кременчука» на 2024-2026 роки. Нею передбачені витрати з міського бюджету протягом трьох наступних років у розмірі 167 млн 515 тис. грн.
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