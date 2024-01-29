У Кременчуці мобілізованим виплачують 30 тисяч гривень допомоги від міста — куди звертатися

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 520

Військовозобов’язані, призвані на військову службу по мобілізації після 1-го січня 2024 року, можуть отримати одноразову матеріальну допомогу від територіальних громад області

З початку 2024 року в територіальних громадах Полтавщині запровадили виплати одноразової матеріальної допомоги призваним на військову службу за мобілізацією. Ця виплата здійснюється з бюджету територіальних громад, щоб заохотити громадян ставати на захист України.

Як повідомляє Полтавський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) на своїй сторінці у Фейсбук, військовозобов’язаних, готових добровільно піти на військову службу за мобілізацією, сильно поменшало у порівняні з тим, що було на початку повномасштабного вторгнення. І поки Верховна Рада намагається вдосконалити процес проведення мобілізації на законодавчому рівні, ця «заохочувальна» виплата має додатково мотивувати військовозобов’язаних приєднуватися до Сил оборони країни.

У дописі йдеться, що наразі найбільші виплати мобілізованим в Україні встановили міські ради у Львові та Богодухові — по 50 тисяч гривень. Проте, на Полтавщині теж є дві територіальні громади, які виплачують своїм мешканцям, які стали на захист рідної країни, такі ж суми. Це Сергіївська та Сенчанська сільські територіальні громади з Миргородського району. Вони також виплачують кожному мобілізованому мешканцю своїх громад по 50 тисяч гривень. Це так само як у Києві та Львові, і більше ніж в Одесі.

— У Кременчуцькій і Лохвицькій громадах своїх мешканців, які призвані на військову службу по мобілізації з 1-го січня заохочують одноразовою допомогою у 30 тисяч гривень. Загалом більшість громад Полтавської області так чи інакше стимулює своїх співгромадян до мобілізації фінансово. Переважно сума виплат становить 5-10 тисяч гривень, — йдеться у повідомленні обласного ТЦК.

Водночас там зазначають, що заохочувальні виплати не стають вагомим чинником в активізації мобілізаційної кампанії.

— Це швидше певний бонус, додаткова мотивація для майбутніх військових, ніж повноцінний чинник, адже у ЗСУ військовослужбовець отримує сьогодні дійсно гідне грошове забезпечення. Та й загалом мобілізація — це не про гроші, адже насамперед треба думати над виконанням свого громадянського обов’язку, — констатується у повідомленні Полтавського ОТЦК.

Як повідомила «Кременчуцькому Телеграфу» директор департаменту соціального захисту населення Марина Доценко, кошти на виплати цієї одноразової допомоги мобілізованим з міського бюджету вже виділені.

— Усі мобілізовані після 1-го січня мають право отримати виплату у 30 тисяч гривень. Військовослужбовці, або члени їх родин, можуть надати документи до відділу по роботі з ветеранами війни департаменту соцзахисту, або до управління по роботі зі зверненнями громадян. Документи може занести член родини. Зарахування допомоги проводиться на банківську картку мобілізованого, — пояснила Марина Доценко.

Документи, які потрібні для отримання виплати:

копія паспорта;

копія ідентифікаційного коду;

довідка з реквізитами банківського рахунку (картки);

довідка від Кременчуцького РТЦК та СП про те, що призвали за мобілізацією;

форма № 5 з військової частини (з якого числа проходить військову службу).

За довідками щодо цієї виплати можна звертатися:

до відділу по роботі з ветеранами війни департаменту соціального захисту населення: м.Кременчук, вул. Небесної Сотні, 54, телефон — 73-94-77

до управління по роботі зі зверненнями громадян: м. Кременчук, пл. Перемоги, 2, телефон — 74-37-91, 74-37-92, 74-37-93.

Нагадаємо, 1 грудня 2023 року на сесії Кременчуцької міської ради депутати затвердили міську комплексну програму «Ветерани Кременчука» на 2024-2026 роки. Нею передбачені витрати з міського бюджету протягом трьох наступних років у розмірі 167 млн 515 тис. грн.