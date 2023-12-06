У Кременчуці затвердили міську комплексну програму «Ветерани Кременчука»: що в ній передбачено

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 56

На російсько-українській війні загинули 304 мешканці Кременчука, з них 165 — після повномасштабного вторгнення Росії

На позачерговій ХХІІ сесії Кременчуцької міської ради, яка відбулася у п’ятницю, 1 грудня, депутати затвердили міську комплексну програму «Ветерани Кременчука» на 2024-2026 роки. Нею передбачені витрати з міського бюджету протягом трьох наступних років у розмірі 167 млн 515 тис. грн.

У паспорті цієї програми зазначається, що «у зв’язку із широкомасштабною військовою агресією рф проти України одним із першочергових завдань … органів місцевого самоврядування є комплексна підтримка військовослужбовців … , ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, насамперед у частині медичного обслуговування, поліпшення фінансово-матеріального стану зазначених категорій осіб, сприяння вирішенню їх соціально-побутових проблем, вшанування пам’яті загиблих героїв».

Програмою також передбачена фінансова підтримка громадських об’єднань ветеранів та «створення у суспільстві атмосфери співчуття, підтримки та поважного ставлення до ветеранів війни та членів сімей загиблих».

Розробником цієї програми виступив департамент соціального захисту населення, а співрозробниками — департаменти охорони здоров’я, освіти, у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради. Вони ж визначені і як головні розпорядники коштів, які виділяються на її реалізацію.

За словами начальника відділу по роботі з ветеранами війни департаменту соціального захисту населення Наталії Марченко, схожа програма діяла у Кременчуці протягом 2021-2023 років.

— Ми маємо досвід реалізації такої програми у 2021-2023 роках. До нової програми додалися заходи щодо охорони здоров’я військовослужбовців та ветеранів війни та додаткове харчування військових у лікарнях. Загалом Програма передбачає комплекс заходів фінансової, соціальної, медичної та психологічної підтримки військовослужбовців, ветеранів війни, членів сімей загиблих та померлих Захисників і Захисниць України, — пояснила Наталія Марченко.

Як зазначається у програмі, на російсько-українській війні загинув 281 мешканець Кременчуцької міської територіальної громади, з них 142 після повномасштабного вторгнення Росії.

Проте, цю кількість загиблих Героїв, розробники програми зазначили на момент її написання. Нажаль, станом на 5 грудня, ці цифри збільшилися. Після початку повномасштабного вторгнення РФ загинуло вже 165 кременчужан, а загальна кількість загиблих мешканців Кременчуцької міської територіальної громади за час російсько-української війни починаючи з 2014 року — 304 Захисники і Захисниці України. Такі цифри «Кременчуцькому Телеграфу» назвала начальник відділу по роботі з ветеранами війни Наталія Марченко.

Що передбачає міська комплексна програма «Ветерани Кременчука» на 2024-2026 роки?

Одноразова матеріальна допомога

Цей напрямок програми передбачає найбільші витрати:

у 2024 році — 18 млн грн;

у 2025 — 19 млн грн;

у 2026 — 20,1 млн грн.

Цим коштом передбачене надання одноразової матеріальної допомоги членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України — по 100 000 грн на сім’ю. Крім того, можна отримати по 20 000 грн на виготовлення та встановлення пам’ятників.

Також передбачена можливість отримати щорічну одноразову матеріальну допомогу:

учасникам бойових дій — 4 000 грн;

особам з інвалідністю внаслідок війни III групи — 6 000 грн;

особам з інвалідністю внаслідок війни II групи — 7 000 грн;

особам з інвалідністю внаслідок війни I групи — 8 000 грн;

членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та Захисників, Захисниць України — 10 000 грн (на сім’ю).

Як зауважила начальник відділу по роботі з ветеранами війни департаменту соціального захисту населення Наталія Марченко, ця щорічна допомога нараховується не автоматично — для її отримання необхідно звернутися до департаменту соціального захисту населення та надати відповідні документи. А допомогу призначає спеціальна комісія, створена у Кременчуцькій міській раді.

Пільгове харчування дітей ветеранів війни у закладах освіти

Програма «Ветерани Кременчука» передбачає також безоплатне харчування дітей ветеранів війни та внутрішньо переміщених осіб у закладах дошкільної та загальної середньої освіти міста.

Лише наступного року на це передбачено виділити понад 2,6 та 7,6 млн грн. У 2025-2026 роках ці суми зростають.

Щоденна вартість харчування дітей, що закладена у програму — 52 грн у дитсадках та 45 грн у школах у 2024 році зі зростанням у наступні роки на рівень інфляції.

Кременчужанин, десантник 95-ї ДШБр Станіслав Ареф’єв на реабілітації

Додаткове фінансування на лікування

У програмі на 2024 рік передбачено виділити понад 7,3 млн грн на додаткове фінансування лікування в стаціонарних відділеннях міських лікарень ветеранів війни, військовослужбовців, які беруть участь у захисті України та членів їх сімей (на період перебування військового у зону ведення бойових дій). У 2025-2026 роках ця сума зростає до понад 8,7 та 10,5 млн грн відповідно.

Додаткове фінансування лікування передбачає виділення 58,04 грн на добу на одну особу наступного року, та збільшення цієї суми через прогнозоване зростання вартості медикаментів до 69,95 та 83,58 грн у 2025-2026 роках.

Крім того, програмою передбачено безоплатне зубопротезування ветеранів АТО/ООС, учасників-добровольців АТО та постраждалих учасників Революції Гідності. На це виділяється у 2024-2026 роках відповідно 387, 465 та 558 тисяч гривень.

Додаткове харчування військовослужбовців, які лікуються у закладах охорони здоров’я Кременчука

У програмі на 2024 рік передбачено понад 6,3 млн грн на організацію покращеного харчування військових, які проходять курс лікування або реабілітації у закладах охорони здоров’я Кременчука. Під цим мається на увазі додаткова м’ясна страва з салатом на що у програмі закладено 50 грн на день на одну людину.

Витрати на додаткове харчування військовослужбовців на 2025-2026 роки визначені у розмірі понад 7,5 та 9 млн грн відповідно. Збільшення сум пояснюється прогнозом щодо подорожчання харчових продуктів.

Проведення поховання загиблих та померлих ветеранів війни

Програма передбачає надання адресної допомоги коштом міського бюджету Кременчука сім’ям загиблих та померлих ветеранів війни, Захисників та Захисниць України для проведення поховання. На ці потреби передбачено по 2 млн 844 тис. грн щорічно протягом 2024-2026 років. На кожне поховання передбачено виділення коштів у розмірі 23700 грн.

Надання пільг на оплату комунальних послуг сім’ям загиблих ветеранів

Також передбачені пільги на оплату комунальних послуг сім’ям загиблих та померлих учасників АТО/ООС, Захисників та Захисниць України, учасників Революції Гідності. Коштом міського бюджету оплачується половина їх вартості (50% знижка). А учасники АТО з-поміж добровольців зможуть скористатися 75% знижкою на оплату житлово-комунальних послуг.

На фінансування цих пільг передбачено виділити з міського бюджету понад 1,6 млн грн наступного року та 1,8 і 1,9 млн грн у 2025-2026 роках.

Кременчужанин, молодший лейтенант Сергій Федорець нагороджений «Срібним Хрестом»

Інші напрямки програми «Ветерани Кременчука»

У програмі також передбачено забезпечення продуктовими наборами членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників та Захисниць України та членів сімей загиблих на території Республіки Афганістан. Такі набори вартістю 500 грн планується вручати двічі на рік — до Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та до Дня звільнення Кременчука. На їх закупівлю передбачено 618 тисяч грн наступного року, та 793 тисячі та понад 1 млн грн — у 2025-2026 роках.

Окремі розділи програми стосуються організації відпочинку (з наданням оздоровчих послуг) демобілізованих учасників АТО/ООС, соціально-психологічної адаптації та реінтеграції ветеранів війни, їх навчання у закладах вищої освіти. Фінансування цих напрямків програми передбачено у значно менших розмірах.

Підтримка громадських об’єднань ветеранів війни та волонтерських організацій

На фінансову підтримку статутної діяльності громадських об’єднань ветеранів війни та волонтерських об’єднань у програмі передбачено виділити протягом трьох років майже 2 млн грн.

Серед отримувачів допомоги з міського бюджету 7 ветеранських організацій.

Найбільші суми підтримки наступного року передбачені для ГО «АТО-Майдан-Кременчук» та «Об’єднання ветеранів війни та військових конфліктів «Бойове братство» — по 160 тис. грн. Кременчуцька спілка ветеранів війни в Афганістані може отримати 120 тис. грн.

«Об’єднання учасників та ветеранів АТО Кременчука« та відокремлений підрозділ ГО «Всеукраїнська спілка учасників АТО, бойових дій та миротворчих місій» у Кременчуці — по 50 тис. грн. А найменша сума передбачена для ГО «Об’єднання ветеранів Збройних Сил, інвалідів війни, учасників бойових дій, учасників локальних конфліктів і миротворчих сил «Гвардія» — 30 тис. грн.

Сума фінансування ветеранських об’єднань пов’язана з їх чисельністю.

Чи буде ця програма реалізована?

Чи буде міська комплексна програма «Ветерани Кременчука» на 2024-2026 роки реалізована у повному обсязі залежить від її фінансування з міського бюджету.

Нагадаємо, через вилучення «військового» ПДФО консолідований бюджет Кременчуцької громади на 2024 рік складатиме 2 млрд грн. За прогнозами міського голови Віталія Малецького, цих коштів вистачить на мінімальну підтримку життєдіяльності громади. Місто може відмовитися від фінансування деяких програм, які раніше затверджувала міська рада, або ж зменшити їх фінансування.

Проблеми виникли після того, як Верховна Рада 8 листопада ухвалила законопроєкт № 10037 щодо переспрямування так званого «військового» податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) з місцевих бюджетів до державного. Додаткові кошти спрямують переважно на закупівлю дронів й озброєння для ЗСУ.

— Сподіваємося, що міська комплексна програма «Ветерани Кременчука» буде профінансована у повному обсязі й ми зможемо реалізувати усі заходи, які нею передбачені. У Кременчуці завжди турбувалися про ветеранів війни, — зазначила Наталія Марченко.

Нагадаємо, що від 24 листопада у Полтавській області посилили заходи мобілізації людей та транспорту.