Як вижити, якщо провалилилися під лід — поради від рятувальників

З найпростішого — не виходьте на кригу
Кременчуцьке районне управління Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області розповіло про заходи безпеки на льоду.
— Не виходьте на лід особливо під час сильного перепаду температури, а також там, де товщина та міцність льоду вам невідомі. Батьки — забороняйте дітям ходити на водойми, — йдеться у повідомленні.
Якщо ви провалилися під лід:
- не піддавайтеся паніці;
- широко розкиньте руки по краях льодового пролому;
- утримуйтеся на плаву, уникаючи занурення з головою;
- вибирайтеся на лід, наповзаючи грудьми й по черзі витягаючи ноги на поверхню;
- вибравшись на лід, перекотіться і відповзайте у той бік, звідки ви прийшли.
Де потрібно бути особливо обережним:
- у місцях із джерелами та струмками;
- у місцях із теплими стічними водами;
- у місцях зі швидкою течією;
- поблизу виступаючого над поверхнею очеретом, кущів та трави;
- у місцях покритих товстим шаром снігу.
Також в екстрених ситуаціях телефонуйте на номер 101.
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