Як вижити, якщо провалилилися під лід — поради від рятувальників

Сьогодні, 11:53 Переглядів: 288

З найпростішого — не виходьте на кригу

Кременчуцьке районне управління Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області розповіло про заходи безпеки на льоду.

— Не виходьте на лід особливо під час сильного перепаду температури, а також там, де товщина та міцність льоду вам невідомі. Батьки — забороняйте дітям ходити на водойми, — йдеться у повідомленні.

Якщо ви провалилися під лід:

не піддавайтеся паніці;

широко розкиньте руки по краях льодового пролому;

утримуйтеся на плаву, уникаючи занурення з головою;

вибирайтеся на лід, наповзаючи грудьми й по черзі витягаючи ноги на поверхню;

вибравшись на лід, перекотіться і відповзайте у той бік, звідки ви прийшли.

Де потрібно бути особливо обережним:

у місцях із джерелами та струмками;

у місцях із теплими стічними водами;

у місцях зі швидкою течією;

поблизу виступаючого над поверхнею очеретом, кущів та трави;

у місцях покритих товстим шаром снігу.

Також в екстрених ситуаціях телефонуйте на номер 101.