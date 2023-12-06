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Як вижити, якщо провалилилися під лід — поради від рятувальників

Сьогодні, 11:53 Переглядів: 288

З найпростішого — не виходьте на кригу

Кременчуцьке районне управління Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області розповіло про заходи безпеки на льоду.

— Не виходьте на лід особливо під час сильного перепаду температури, а також там, де товщина та міцність льоду вам невідомі. Батьки — забороняйте дітям ходити на водойми, — йдеться у повідомленні.

Якщо ви провалилися під лід:

  • не піддавайтеся паніці;
  • широко розкиньте руки по краях льодового пролому;
  • утримуйтеся на плаву, уникаючи занурення з головою;
  • вибирайтеся на лід, наповзаючи грудьми й по черзі витягаючи ноги на поверхню;
  • вибравшись на лід, перекотіться і відповзайте у той бік, звідки ви прийшли.

Де потрібно бути особливо обережним:

  • у місцях із джерелами та струмками;
  • у місцях із теплими стічними водами;
  • у місцях зі швидкою течією;
  • поблизу виступаючого над поверхнею очеретом, кущів та трави;
  • у місцях покритих товстим шаром снігу.

Також в екстрених ситуаціях телефонуйте на номер 101.

 

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Автор: Дарія Згура
Теги: ДСНС поради
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