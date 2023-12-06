Кременчуцька РВА в День Збройних сил України передала обладнання підрозділу протиповітряної оборони, який захищає місто

Зведений підрозділ Полтавської бригади територіальної оборони захищає небо над Кременчуком в режимі 24/7
Сьогодні, 6 грудня, у День Збройних Сил України начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік привітав військовослужбовців з їх професійним святом та вручив їм подарунки.
Подарунками стало спеціальне обладнання, вкрай необхідне зведеному підрозділу протиповітряної оборони (ППО) 116 Полтавської бригади територіальної оборони (військова частина А7044).
Подарунки від Кременчуцької РВА отримав командир підрозділу ППО, який захищає небо над Кременчуком.
Нагадаємо, що нещодавно полковник Олександр Чахлов пішов з посади командира Полтавської 116 окремої бригади територіальної оборони.
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