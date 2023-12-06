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Кременчук, Допомога військовим, Війна

Кременчуцька РВА в День Збройних сил України передала обладнання підрозділу протиповітряної оборони, який захищає місто

Сьогодні, 10:35 Переглядів: 128

 

Зведений підрозділ Полтавської бригади територіальної оборони захищає небо над Кременчуком в режимі 24/7

Сьогодні, 6 грудня, у День Збройних Сил України начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік привітав військовослужбовців з їх професійним святом та вручив їм подарунки.

Подарунками стало спеціальне обладнання, вкрай необхідне зведеному підрозділу протиповітряної оборони (ППО) 116 Полтавської бригади територіальної оборони (військова частина А7044).

— Сьогодні вся Україна відмічає День ЗСУ. Чому вся країна? Тому що це свято людей, які ризикуючи своїм життям боронять Україну, це цвіт нашої нації… Хочу вручити представнику ЗСУ засоби, які допоможуть військовим ефективно боротися з ворогом. Сподіваємося що ця чергова допомога прискорить нашу спільну перемогу, — зазначив Олег Лєднік.

 

Подарунки від Кременчуцької РВА отримав командир підрозділу ППО, який захищає небо над Кременчуком.

— Ми знаходимось на бойовому чергуванні щодня, включаючи будь-які свята. В режимі 24/7. Сьогодні вночі нам «працювати» не довелося, і для нас це вже свято, — зазначив капітан, відповідаючи на питання журналістів, як військові святкують День ЗСУ та подякував за надану їм допомогу.

Нагадаємо, що нещодавно полковник Олександр Чахлов пішов з посади командира Полтавської 116 окремої бригади територіальної оборони. 

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька РВА ЗСУ ППО територіальна оборона
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