Кременчуцькі легкоатлетки здобули два «срібла» на Чемпіонаті України

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Змагання проходили цими вихідними у Львові

Кременчуцькі спортсменки вибороли дві срібні медалі на Командному чемпіонаті України з легкої атлетики. Про це інформує пресслужба Кременчуцької міської ради.

Валерія Лапа посіла друге місце у стрибках у довжину. Вона показала результат 5,38 м.

Марія Голівець теж зайняла другу позицію у рейтингу серед спортсменів у штовханні ядра.

Змагання відбувалися 13-14 січня у Львові.

До чемпіонату спортсменок готували тренери Вікторія Козлова та Андрій Голівець.

Нагадаємо, 6 та 7 січня кременчуцькі спортсмени взяли участь в обласному чемпіонаті з легкої атлетики. Вихованці Спортивного Ліцею імені І.Піддубного здобули 5 золотих, 2 срібні та 4 бронзові медалі.