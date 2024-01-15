Кременчуцькі легкоатлетки здобули два «срібла» на Чемпіонаті України

Кременчуцькі спортсменки вибороли дві срібні медалі на Командному чемпіонаті України з легкої атлетики. Про це інформує пресслужба Кременчуцької міської ради.
Валерія Лапа посіла друге місце у стрибках у довжину. Вона показала результат 5,38 м.
Марія Голівець теж зайняла другу позицію у рейтингу серед спортсменів у штовханні ядра.
Змагання відбувалися 13-14 січня у Львові.
До чемпіонату спортсменок готували тренери Вікторія Козлова та Андрій Голівець.
Нагадаємо, 6 та 7 січня кременчуцькі спортсмени взяли участь в обласному чемпіонаті з легкої атлетики. Вихованці Спортивного Ліцею імені І.Піддубного здобули 5 золотих, 2 срібні та 4 бронзові медалі.
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