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Кременчук, Культура, Афіша

Кременчужан запрошують до бібліотеки на вечір щемливих історій (афіша)

Сьогодні, 22:02 Переглядів: 81

 

Спікерками заходу будуть жінки-переселенки та психологи

Кременчужан запрошують відвідати вечір щемливих історій «Коли «Давай ховатися» — більше не гра». Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили працівники Кременчуцької міської публічної бібліотеки.

Спікерками заходу будуть жінки-переселенки — Аліна Скрипка, Катерина Бахтурова та тетяна Кава. Вони поділяться своїм життєвим шляхом з моменту повномасштабного вторгнення та розкажуть, що допомогло їм жити й творити далі.

Запрошені на захід психологи дадуть рекомендації щодо адаптації в новому середовищі та надання психологічної допомоги внутрішньо переміщеним людям.

Відбудеться захід 18 січня о 14.00 у приміщенні Кременчуцької міської публічної бібліотеки за адресою: вулиця Європейська, 66/13.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Кременчуцька міська публічна бібліотека
Теги: Кременчук захід бібліотека переселенці психолог
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