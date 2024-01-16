Хто з кременчужан залишиться без світла 16 січня

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У вівторок, 16 січня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 17.00 вул. Героїв України, 14;

пров. Бакинський, 5/6;

пров. Бар'єрний, 2/5, 6;

вул. Братів Тютюнників, 4-27;

вул. Гійома Боплана, 38-78А;

пров. Градизький, 4, 6;

вул. Каховська, 1-47;

вул. Кооперативна, 19-50/4;

вул. Лугова, 6-44;

пров. Луговий, 2/25-19;

вул. Раїси Кириченко, 76-96/4;

пр. Луговий, 2/25;

вул. Східна, 16-20А;

пров. Братів Майбородів, 2-5;

пров. Василя Барки, 9-24;

пров. Гостомельський, 2-24;

вул. Козацька, 19-46;

просп. Лесі Українки, 6, 119;

просп. Свободи, 54Г;

вул. Громадянська;

вул. Затонна;

вул. Каховська;

вул. Кільцева;

вул. Кооперативна;

вул. Короленко;

вул. Лугова;

вул. Нескорених;

вул. Пирогова;

вул. Проєктна;

вул. Проліскова;

вул. Раїси Кириченко;

вул. Ю. Кондратюка;

вул. Архітектора Сергеєва;

вул. Б. Хмельницького;

вул. Ботанічна;

пров. Бакинський, 9-12;

пров. Бар'єрний, 7-12;

пров. Західний, 11, 12, 14;

пров. Квітневий, 1-10;

вул. Юрія Кондратюка, 13А-52/9;

пров. Делегатський, 3-20;

вул. Козацька, 101/1;

вул. Спасо-Преображенська, 3, 4, 6;

вул. Левка Лук’яненка, 5, 5А;

вул. Софіївська, 68-80/13;

вул. Івана Мазепи, 47, 63/12;

вул. Троїцька, 69/15;

туп. 1-й Озерний, 4, 6, 8;

пров. Кам’яногірський, 3/1-24;

вул. Озерна, 3-13;

туп. Озерний, 3/7-26/13;

вул. Садківська, 15/20-30/15;

пров. Садківський, 2-34А;

туп. Садківський, 3/3-23;

вул. Озерна;

вул. Володимира Винниченка, 3-20А;

вул. Козацька, 15/22, 17/9;

вул. Романа Шухевича, 5;

вул. Плеханова, 4, 14/2;

пров. Василя Барки, 1-22;

пров. Господарський, 7-12;

пр. Зерновий, 2/18-8/7;

вул. Івана Багряного, 22/3-38/18;

пр. Польський, 5-14/1;

вул. Льва Орнштейна, 7-30;

вул. Катерини Білокур, 2-30;

пров. Четвертого Універсалу, 1-8;

вул. Басейна. 4-26/93;

вул. Батуринська, 1-21;

вул. Деповська, 62-100;

вул. М. Кучми, 65-94;

пров. Новоіванівський, 1/3-21;

вул. Новоіванівська, 17А-38;

вул.Силікатна, 1/19-15;

пров. Силікатний, 1-17/18;

пров. Столярний, 1-22;

пров. Тихий, 1-8;

вул. Ярмаркова, 2/5-20;

вул. Проліскова, 5, 9, 11. З 8.00 до 16.00 с. Соснівка: вул. Іллі Третяка, 4-39; вул. Котляревського, 3, 3А, 6. З 8.00 до 18.00 вул. Лікаря Парнети, 16;

пров. Вагонобудівний, 2А;

пров. Дмитра Вишневецького, 20А;

вул. Космонавтів, 1А-36/17;

пров. Лисенка, 1-16;

вул. Ліщинова, 17-23;

пров. Курчанівський, 1-24;

вул. Різдвяна, 18-45;

вул. Чорноморська, 1-4.

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