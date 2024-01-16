Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Споживач, Відключення світла

Хто з кременчужан залишиться без світла 16 січня

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 236

 

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У вівторок, 16 січня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

  • вул. Героїв України, 14;
  • пров. Бакинський, 5/6;
  • пров. Бар'єрний, 2/5, 6;
  • вул. Братів Тютюнників, 4-27;
  • вул. Гійома Боплана, 38-78А;
  • пров. Градизький, 4, 6;
  • вул. Каховська, 1-47;
  • вул. Кооперативна, 19-50/4;
  • вул. Лугова, 6-44;
  • пров. Луговий, 2/25-19;
  • вул. Раїси Кириченко, 76-96/4;
  • пр. Луговий, 2/25;
  • вул. Східна, 16-20А;
  • пров. Братів Майбородів, 2-5;
  • пров. Василя Барки, 9-24;
  • пров. Гостомельський, 2-24;
  • вул. Козацька, 19-46;
  • просп. Лесі Українки, 6, 119;
  • просп. Свободи, 54Г;
  • вул. Громадянська;
  • вул. Затонна;
  • вул. Каховська;
  • вул. Кільцева;
  • вул. Кооперативна;
  • вул. Короленко;
  • вул. Лугова;
  • вул. Нескорених;
  • вул. Пирогова;
  • вул. Проєктна;
  • вул. Проліскова;
  • вул. Раїси Кириченко;
  • вул. Ю. Кондратюка;
  • вул. Архітектора Сергеєва;
  • вул. Б. Хмельницького;
  • вул. Ботанічна;
  • пров. Бакинський, 9-12;
  • пров. Бар'єрний, 7-12;
  • пров. Західний, 11, 12, 14;
  • пров. Квітневий, 1-10;
  • вул. Юрія Кондратюка, 13А-52/9;
  • пров. Делегатський, 3-20;
  • вул. Козацька, 101/1;
  • вул. Спасо-Преображенська, 3, 4, 6;
  • вул. Левка Лук’яненка, 5, 5А;
  • вул. Софіївська, 68-80/13;
  • вул. Івана Мазепи, 47, 63/12;
  • вул. Троїцька, 69/15;
  • туп. 1-й Озерний, 4, 6, 8;
  • пров. Кам’яногірський, 3/1-24;
  • вул. Озерна, 3-13;
  • туп. Озерний, 3/7-26/13;
  • вул. Садківська, 15/20-30/15;
  • пров. Садківський, 2-34А;
  • туп. Садківський, 3/3-23;
  • вул. Озерна;
  • вул. Володимира Винниченка, 3-20А;
  • вул. Козацька, 15/22, 17/9;
  • вул. Романа Шухевича, 5;
  • вул. Плеханова, 4, 14/2;
  • пров. Василя Барки, 1-22;
  • пров. Господарський, 7-12;
  • пр. Зерновий, 2/18-8/7;
  • вул. Івана Багряного, 22/3-38/18;
  • пр. Польський, 5-14/1;
  • вул. Льва Орнштейна, 7-30;
  • вул. Катерини Білокур, 2-30;
  • пров. Четвертого Універсалу, 1-8;
  • вул. Басейна. 4-26/93;
  • вул. Батуринська, 1-21;
  • вул. Деповська, 62-100;
  • вул. М. Кучми, 65-94;
  • пров. Новоіванівський, 1/3-21;
  • вул. Новоіванівська, 17А-38;
  • вул.Силікатна, 1/19-15;
  • пров. Силікатний, 1-17/18;
  • пров. Столярний, 1-22;
  • пров. Тихий, 1-8;
  • вул. Ярмаркова, 2/5-20;
  • вул. Проліскова, 5, 9, 11.

З 8.00 до 16.00

  • с. Соснівка: вул. Іллі Третяка, 4-39; вул. Котляревського, 3, 3А, 6.

З 8.00 до 18.00

  • вул. Лікаря Парнети, 16;
  • пров. Вагонобудівний, 2А;
  • пров. Дмитра Вишневецького, 20А;
  • вул. Космонавтів, 1А-36/17;
  • пров. Лисенка, 1-16;
  • вул. Ліщинова, 17-23;
  • пров. Курчанівський, 1-24;
  • вул. Різдвяна, 18-45;
  • вул. Чорноморська, 1-4.
1
Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук відключення електроенергії відключення світла Полтаваобленерго
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 52 від 28 грудня 2023)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 51 від 21 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 50 від 14 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 49 від 7 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх