Хто з кременчужан залишиться без світла 16 січня
Сьогодні, 07:01
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У вівторок, 16 січня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
- вул. Героїв України, 14;
- пров. Бакинський, 5/6;
- пров. Бар'єрний, 2/5, 6;
- вул. Братів Тютюнників, 4-27;
- вул. Гійома Боплана, 38-78А;
- пров. Градизький, 4, 6;
- вул. Каховська, 1-47;
- вул. Кооперативна, 19-50/4;
- вул. Лугова, 6-44;
- пров. Луговий, 2/25-19;
- вул. Раїси Кириченко, 76-96/4;
- пр. Луговий, 2/25;
- вул. Східна, 16-20А;
- пров. Братів Майбородів, 2-5;
- пров. Василя Барки, 9-24;
- пров. Гостомельський, 2-24;
- вул. Козацька, 19-46;
- просп. Лесі Українки, 6, 119;
- просп. Свободи, 54Г;
- вул. Громадянська;
- вул. Затонна;
- вул. Каховська;
- вул. Кільцева;
- вул. Кооперативна;
- вул. Короленко;
- вул. Лугова;
- вул. Нескорених;
- вул. Пирогова;
- вул. Проєктна;
- вул. Проліскова;
- вул. Раїси Кириченко;
- вул. Ю. Кондратюка;
- вул. Архітектора Сергеєва;
- вул. Б. Хмельницького;
- вул. Ботанічна;
- пров. Бакинський, 9-12;
- пров. Бар'єрний, 7-12;
- пров. Західний, 11, 12, 14;
- пров. Квітневий, 1-10;
- вул. Юрія Кондратюка, 13А-52/9;
- пров. Делегатський, 3-20;
- вул. Козацька, 101/1;
- вул. Спасо-Преображенська, 3, 4, 6;
- вул. Левка Лук’яненка, 5, 5А;
- вул. Софіївська, 68-80/13;
- вул. Івана Мазепи, 47, 63/12;
- вул. Троїцька, 69/15;
- туп. 1-й Озерний, 4, 6, 8;
- пров. Кам’яногірський, 3/1-24;
- вул. Озерна, 3-13;
- туп. Озерний, 3/7-26/13;
- вул. Садківська, 15/20-30/15;
- пров. Садківський, 2-34А;
- туп. Садківський, 3/3-23;
- вул. Озерна;
- вул. Володимира Винниченка, 3-20А;
- вул. Козацька, 15/22, 17/9;
- вул. Романа Шухевича, 5;
- вул. Плеханова, 4, 14/2;
- пров. Василя Барки, 1-22;
- пров. Господарський, 7-12;
- пр. Зерновий, 2/18-8/7;
- вул. Івана Багряного, 22/3-38/18;
- пр. Польський, 5-14/1;
- вул. Льва Орнштейна, 7-30;
- вул. Катерини Білокур, 2-30;
- пров. Четвертого Універсалу, 1-8;
- вул. Басейна. 4-26/93;
- вул. Батуринська, 1-21;
- вул. Деповська, 62-100;
- вул. М. Кучми, 65-94;
- пров. Новоіванівський, 1/3-21;
- вул. Новоіванівська, 17А-38;
- вул.Силікатна, 1/19-15;
- пров. Силікатний, 1-17/18;
- пров. Столярний, 1-22;
- пров. Тихий, 1-8;
- вул. Ярмаркова, 2/5-20;
- вул. Проліскова, 5, 9, 11.
З 8.00 до 16.00
- с. Соснівка: вул. Іллі Третяка, 4-39; вул. Котляревського, 3, 3А, 6.
З 8.00 до 18.00
- вул. Лікаря Парнети, 16;
- пров. Вагонобудівний, 2А;
- пров. Дмитра Вишневецького, 20А;
- вул. Космонавтів, 1А-36/17;
- пров. Лисенка, 1-16;
- вул. Ліщинова, 17-23;
- пров. Курчанівський, 1-24;
- вул. Різдвяна, 18-45;
- вул. Чорноморська, 1-4.
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