Структурні підрозділи Пенсійного фонду у Полтавській області працюють за новими адресами

Також змінилися і телефони гарячих ліній установ
Два структурних підрозділи Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області змінили своє місце розташування. Інформація про це оприлюднена на фейсбук-сторінці Полтавської обласної військової адміністрації.
Сектор обслуговування військовослужбовців та деяких інших категорій громадян (сервісний центр) раніше працював у Полтаві за адресою: вулиця Соборності, 66. З 9 січня він розташовується за адресою: 36000, м. Полтава, вул. Чорновола, 2 б. Телефон «гарячої» лінії — (0532)56-07-78.
Відділ обслуговування громадян № 13 (сервісний центр), який до цього був розташований в обласному центрі на вулиці Шевченка, 7, віднині працює за адресою: 36000, м. Полтава, вул. Чорновола, 2 б. Телефон «гарячої» лінії — (0532)56-07-79.
Автор: Яна Гудзь
Джерело фото: Інтернет-видання Полтавщина
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