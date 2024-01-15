Структурні підрозділи Пенсійного фонду у Полтавській області працюють за новими адресами

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Два структурних підрозділи Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області змінили своє місце розташування. Інформація про це оприлюднена на фейсбук-сторінці Полтавської обласної військової адміністрації.

Сектор обслуговування військовослужбовців та деяких інших категорій громадян (сервісний центр) раніше працював у Полтаві за адресою: вулиця Соборності, 66. З 9 січня він розташовується за адресою: 36000, м. Полтава, вул. Чорновола, 2 б. Телефон «гарячої» лінії — (0532)56-07-78.