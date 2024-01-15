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Структурні підрозділи Пенсійного фонду у Полтавській області працюють за новими адресами

Сьогодні, 20:04 Переглядів: 270

 

Також змінилися і телефони гарячих ліній установ

Два структурних підрозділи Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області змінили своє місце розташування. Інформація про це оприлюднена на фейсбук-сторінці Полтавської обласної військової адміністрації.

Сектор обслуговування військовослужбовців та деяких інших категорій громадян (сервісний центр) раніше працював у Полтаві за адресою: вулиця Соборності, 66. З 9 січня він розташовується за адресою: 36000, м. Полтава, вул. Чорновола, 2 б. Телефон «гарячої» лінії — (0532)56-07-78.
Відділ обслуговування громадян № 13 (сервісний центр), який до цього був розташований в обласному центрі на вулиці Шевченка, 7, віднині працює за адресою: 36000, м. Полтава, вул. Чорновола, 2 б. Телефон «гарячої» лінії — (0532)56-07-79.
Нагадаємо, із 1 січня 2024 року Кабмін продовжив ідентифікацію пенсіонерів на три місяці. Це стосується внутрішньо переміщених осіб які стали на облік до 24 лютого 2024 року.
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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Інтернет-видання Полтавщина
Теги: Полтавська область Пенсійний фонд адреси зміни
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