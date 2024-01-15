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Представився слідчим, імітував обшук та вкрав гроші: кременчужанина засудили на 5 років

Сьогодні, 19:02 Переглядів: 255

 

Окрім цього, чоловік вкрав особисті документи своєї співмешканки

Жителя Кременчука, який у жовтні 2023 року викрав документи у своєї співмешканки та, прикинувшись правоохоронцем, обікрав пенсіонера, засудили на 5 років позбавлення волі. Про це повідомляє пресслужба Полтавської обласної прокуратури.

Суд довів, що 24 жовтня 2023 року чоловік викрав у співмешканки картку платника податків, свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту та диплом з додатком до нього. Усі ці документи знаходилися у квартирі жінки.

Потім цього ж дня зловмисник прийшов до квартири 64-річного місцевого жителя та представився старшим слідчим поліції. Замість службового посвідчення він пред'явив пенсіонеру закордонний паспорт знайомого та показав дозвіл на обшук, хоча насправді то був вирок суду стосовно знайомої жінки.

Господар квартири повірив псевдополіцейському та впустив його до помешкання.

У комоді дідуся чоловік знайшов майже 17 тисяч гривень, вкрав їх та втік із квартири.

На момент скоєння цих крадіжок у зловмисника був іспитовий строк, призначений за ще одну крадіжку за попереднім вироком суду. Далі він виїхав із міста, чим порушив адміністративний нагляд, призначений цим же судом.

Тож загалом за усі кримінальні проступки та попередні вироки Крюківський районний суд Кременчука присудив чоловіку позбавлення волі терміном на 5 років та 1 місяць.

Зараз крадій перебуває під вартою.

Нагадаємо, 4 грудня у Кременчуці поліцейські спіймали «на гарячому» квартирного крадія.



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Автор: Яна Гудзь
Теги: крадіжка суд прокуратура Полтавщини
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