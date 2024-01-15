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Вперше в історії: українські військові збили російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50

Сьогодні, 18:31 Переглядів: 303

 

Другий літак — повітряний пункт управління Іл-22 був пошкоджений

Сьогодні, 15 січня, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний офіційно підтвердив, що військові Повітряних сил знищили російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління Іл-22.

— Воїни Повітряних Сил Збройних Сил України знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління противника Іл-22. Дякую Повітряним Силам за чудово сплановану та проведену операцію в Приазов’ї! — зазначив Валерій Залужний на своїй сторінці у Фейсбук.

Повітряний командний пункт Іл-22М11 здійснював чергування в районі Стрілкового на Херсонщині, де й був підбитий учора, 14 січня, близько 21.00.

Після ураження військовий літак планував здійснити посадку в Анапі, запросив евакуацію та викликав швидку й пожежників.

Вчора ж пізно увечері ЗМІ повідомили про збиття Повітряними силами російського літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50, який чергував у районі Кирилівки Запорізької області та був збитий над Азовським морем.

Сьогодні вранці командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук опосередковано підтвердив знищення російських літаків над Азовським морем.

А Сили оборони півдня України показали відео останнього польоту знищеного напередодні над Азовським морем російського літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50.

Видання Defense Express стверджує, що збиття російського А-50 у небі над Азовським морем стало першим в історії знищенням літака дальнього радіолокаційного виявлення, що раніше вважалося неможливим.

Такі літальні апарати зазвичай працюють далеко від лінії фронту і тримаються якомога далі від зони дії протиповітряної оборони противника.

Крім того, від нападу винищувачів противника їх завжди захищають власні винищувачі.

У виданні зазначають, що у Військово-космічних силах РФ такий літак, як А-50, є більш ніж дефіцитним. Загалом росіяни мають лише дев’ять таких літаків, з яких три ще радянські А-50, а ще шість — модернізовані А-50У, один з яких минулого року ударом дрона був пошкоджений на аеродромі у Білорусі.

Реальна кількість таких літаків у робочому стані наразі невідома. Тому знищення такої машини означає появу великого проламу у російській системі протиповітряної оборони та управління військовою авіацією.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: Головнокомандувач ЗС України
Теги: Головнокомандувач ЗСУ Залужний ППО ЗСУ літак
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