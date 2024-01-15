Вперше в історії: українські військові збили російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50

Сьогодні, 18:31 Переглядів: 303

Сьогодні, 15 січня, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний офіційно підтвердив, що військові Повітряних сил знищили російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління Іл-22.

— Воїни Повітряних Сил Збройних Сил України знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління противника Іл-22. Дякую Повітряним Силам за чудово сплановану та проведену операцію в Приазов’ї! — зазначив Валерій Залужний на своїй сторінці у Фейсбук.

Повітряний командний пункт Іл-22М11 здійснював чергування в районі Стрілкового на Херсонщині, де й був підбитий учора, 14 січня, близько 21.00.

Після ураження військовий літак планував здійснити посадку в Анапі, запросив евакуацію та викликав швидку й пожежників.

Вчора ж пізно увечері ЗМІ повідомили про збиття Повітряними силами російського літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50, який чергував у районі Кирилівки Запорізької області та був збитий над Азовським морем.

Сьогодні вранці командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук опосередковано підтвердив знищення російських літаків над Азовським морем.

А Сили оборони півдня України показали відео останнього польоту знищеного напередодні над Азовським морем російського літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50.