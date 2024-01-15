Уряд підвищив зарплати бюджетникам через зростання мінімальної зарплати – постанова Кабміну

Сьогодні, 18:02 Переглядів: 2

Мінімальна зарплата в Україні з 1 січня зросла до 7100 грн

Кабінет міністрів з 1 січня 2024 року підвищив зарплати бюджетникам через зростання мінімальної зарплати.

Про це йдеться у постанові уряду від 12 січня 2024 р. № 23 «Деякі питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»

— Посадові оклади (тарифні ставки) з 1 січня 2024 року розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду — 3 195 гривень, — йдеться у постанові.

До цього посадові оклади бюджетників з 1 грудня 2021 року розраховувалися виходячи з посадового окладу працівника 1-го тарифного розряду у розмірі 2 893 грн. Таким чином, базовий оклад підвищений на 10,4%.

Нагадаємо, що в Україні мінімальна заробітна плата з 1 січня 2024 року зросла до 7100 грн, а з 1 квітня — до 8000 грн. Тож наступне підвищення зарплат бюджетникам відбудеться вже за три місяці.

Нагадаємо, що у мерії Кременчука передбачили кошти на зростання зарплат бюджетників у 2024 році.