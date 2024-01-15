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Надзвичайні новини

У Кременчуці поблизу автобусної зупинки зіткнулися два легковики

Сьогодні, 17:56 Переглядів: 17

Попередньо обійшлося без потерпілих

15 січня близько 17.20 у Кременчуці на проспекті Свободи поблизу автобусної зупинки «Палац культури «Кредмаш» сталася дорожньо-транспортна пригода. Очевидцем цієї аварії став журналіст «Кременчуцького Телеграфа». Інформацію про ДТП також підтверджує і пресслужба патрульної поліції.

 

За попередньою інформацією, на проїжджій частині зіткнулися два легковики Skoda та Hyundai. Травмованих внаслідок зіткнення немає.

На місці аварії працюють правоохоронці.

 

Рух на дорозі не ускладнений.

Нагадаємо, учора у центрі Полтави зіткнулися дві автівки, в результаті чого одна з них потім врізалася в електроопору. 


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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука Фото: Віктор Крук
Теги: Кременчук ДТП легковик проспект Свободи палац культури Кредмаш
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