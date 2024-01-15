В Горішніх Плавнях відбувся майстер-клас для учасників міської програми реабілітації дітей з інвалідністю

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Майстриня виробничого навчання Вищого професійного гірничо-будівельного училища Лариса Шишло провела кулінарний майстер-клас для учасників міської програми реабілітації дітей з інвалідністю. Майстриня вчила дітей разом із батьками ліпити домашні вареники. Відвідали захід журналісти видання «Хроніки тижня».

Протягом майстер-класу майстриня розповіла про робітничі професії, які опановують у ВПГБУ випускники шкіл. Потім детальніше ознайомила дітей із особливостями кухарської справи та обов’язками офіціанта. Як виявилося, більшість з учасників майстер-класу раніше вже брали участь у приготуванні вареників вдома, знають найпопулярніші начинки — капуста, картопля, кисломолочний сир, вишні, полуниці, лівер. Тож діти активно відповідали на запитання майстрині щодо того, які продукти, посуд, кухонне приладдя потрібно використовувати для їхнього приготування.

За правильні відповіді учасники отримали призи. Лариса Шишло ознайомила учасників майстер-класу з поширеним рецептом замішування тіста для вареників, розповіла, як його розкачати качалкою і зробити з нього варениці округлої форми. Кожен учасник отримав заздалегідь заготовлені шматочки тіста, начинку і самостійно ліпив вареники. Після того як приготування страви завершилося, учасники майстер-класу разом із батьками оцінили результат і з великим задоволенням перейшли до дегустації.

Директорка програми реабілітації дітей з інвалідністю Любов Хіль підкреслила, що в нинішній складний час дуже важливо проводити для дітей подібні заходи.

«Усім зараз потрібні позитивні емоції. А ліплення вареників — справа необхідна, цікава і корисна, — зазначила керівниця програми. — Це не лише уміння, яке знадобиться в житті, а й долучення до українських кулінарних традицій. Вареники — одна з найстаріших страв української кухні».

«Ми раді, що майстер-клас приніс дітям стільки позитивних емоцій, нові знання, впевненість у своїх силах», — додала Любов Хіль.

Вона наголосила, що учасники майстер-класу не лише набули нові корисні навички, а й добре поспілкувалися.

«Такі заходи допомагають дітям соціалізуватися, спрямовані на адаптацію до суспільства. Наразі вже троє колишніх учасників програми реабілітації дітей з інвалідністю навчаються у ВПГБУ», — підкреслила Любов Хіль.

Вона висловила вдячність міській адміністрації на чолі з мером Дмитром Биковим, адже, попри складні часи, програма реабілітації дітей з інвалідністю продовжує діяти. Нинішній майстер-клас також був безкоштовним: відбувся коштом благодійної підтримки.

Своїми враженнями від участі в заході з «Хроніками тижня» поділилася 12-річна Єва Борщер, яка прийшла на майстер-клас із бабусею Галиною.

«Я вмію ліпити вареники, цьому мене навчила моя бабуся. Мені подобається брати участь у спільних справах, таких, наприклад, як сьогодні, — зазначила дівчина. — Я працюю більше лівою рукою, тому бабуся мені трішки допомагала. Сьогодні я навчилася робити вареники без качалки. Я люблю вареники з вишнями і сиром, але й з картоплею смачні. Бо їх робили всі діти».

Ще одна співрозмовниця «Хронік тижня» десятирічна Марина Нестерова розповіла, що для неї ліплення вареників — справа не нова. Вона з мамою Зоєю вдома ліпила їх багато разів.

«Я також люблю готувати салати, допомагати накривати на стіл, зустрічати гостей, — зазначила дівчинка. — Минулого місяця я брала участь у майстер-класі зі створення картини «Птах бажання». На папері ми малювали мирне місто, над яким лине «птах бажань». Це було дуже цікаво».