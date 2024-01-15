В Горішніх Плавнях відбувся майстер-клас для учасників міської програми реабілітації дітей з інвалідністю

Майстриня виробничого навчання Вищого професійного гірничо-будівельного училища Лариса Шишло провела кулінарний майстер-клас для учасників міської програми реабілітації дітей з інвалідністю. Майстриня вчила дітей разом із батьками ліпити домашні вареники. Відвідали захід журналісти видання «Хроніки тижня».
Протягом майстер-класу майстриня розповіла про робітничі професії, які опановують у ВПГБУ випускники шкіл. Потім детальніше ознайомила дітей із особливостями кухарської справи та обов’язками офіціанта. Як виявилося, більшість з учасників майстер-класу раніше вже брали участь у приготуванні вареників вдома, знають найпопулярніші начинки — капуста, картопля, кисломолочний сир, вишні, полуниці, лівер. Тож діти активно відповідали на запитання майстрині щодо того, які продукти, посуд, кухонне приладдя потрібно використовувати для їхнього приготування.
За правильні відповіді учасники отримали призи. Лариса Шишло ознайомила учасників майстер-класу з поширеним рецептом замішування тіста для вареників, розповіла, як його розкачати качалкою і зробити з нього варениці округлої форми. Кожен учасник отримав заздалегідь заготовлені шматочки тіста, начинку і самостійно ліпив вареники. Після того як приготування страви завершилося, учасники майстер-класу разом із батьками оцінили результат і з великим задоволенням перейшли до дегустації.
Директорка програми реабілітації дітей з інвалідністю Любов Хіль підкреслила, що в нинішній складний час дуже важливо проводити для дітей подібні заходи.
Вона наголосила, що учасники майстер-класу не лише набули нові корисні навички, а й добре поспілкувалися.
Вона висловила вдячність міській адміністрації на чолі з мером Дмитром Биковим, адже, попри складні часи, програма реабілітації дітей з інвалідністю продовжує діяти. Нинішній майстер-клас також був безкоштовним: відбувся коштом благодійної підтримки.
Своїми враженнями від участі в заході з «Хроніками тижня» поділилася 12-річна Єва Борщер, яка прийшла на майстер-клас із бабусею Галиною.
Ще одна співрозмовниця «Хронік тижня» десятирічна Марина Нестерова розповіла, що для неї ліплення вареників — справа не нова. Вона з мамою Зоєю вдома ліпила їх багато разів.
Програма реабілітації дітей з інвалідністю Горішньоплавнівської міської територіальної громади на 2023 рік розроблена з метою реалізації ст. 11 Закону України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» та відповідно до пунктів 6, 9 Положення про індивідуальну програму реабілітації особи з інвалідністю, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 757. Реалізація Програми дасть змогу дітям з інвалідністю подолати труднощі розвитку, засвоїти побутові та соціальні навички, розвинути свої здібності, повністю або частково інтегруватися в соціальне життя суспільства; батькам усвідомити суть проблеми своїх дітей, оволодіти методикою виконання індивідуальних реабілітаційних програм, перетворитися на активного учасника реабілітаційного процесу і на цій основі досягти прогресу дитини в її інтеграції в дитячий колектив та суспільство; зменшити прошарок соціально-неадаптованих дітей, навчити їх самообслуговування та максимально залучити до суспільно-корисної праці; забезпечити право кожної дитини з інвалідністю на отримання кваліфікованої ранньої соціальної реабілітації.
Благодійний фонд Полтавського гірничо-збагачувального комбінату, засновниками якого є підприємець, інвестор і меценат Костянтин Жеваго та голова правління ПРАТ «Полтавський ГЗК» Віктор Лотоус, на постійній основі виділяє кошти на реалізацію цієї Програми. У 2023 році Програма реалізувалась коштом міського бюджету (100 тис. грн), Благодійного фонду «Полтавського гірничо-збагачувального комбінату» (921 тис. грн) та інших джерел.
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