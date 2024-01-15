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Кременчук, Спорт

Помер лікар футбольного клубу «Кремінь» Андрій Баглаєнко

Сьогодні, 17:03 Переглядів: 398

 

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким

15 січня близько опівдня на 66-му році життя помер лікар ФК «Кремінь» Андрій Баглаєнко. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомив директор клубу Андрій Філь.

Народився Андрій у 1958 році у Харкові у родині лікарів. Його батько був відомим у Полтавській області хірургом, а мати — дитячим лікарем-інфекціоністом.

У 1980 році служив в Афганістані. У 1984 році переїхав до Кременчука.

Протягом більш ніж тридцятирічної медичної кар’єри Андрій Баглаєнко працював у командах «Кремінь» (1989-1999), аматорській збірній України, молодіжній збірній України, футбольній академії «Динамо», у командах «Хімки» (Московська область), «Зоря» (Луганськ), «Нива» (Тернопіль), «Олександрія», «Гірник-Спорт».

У липні 2022 року повернувся до «Кременя» та підписав контракт на 5 років.

Інформації про дату прощання та поховання поки немає.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким пана Андрія.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук футбол Кремінь лікар помер смерть некролог
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