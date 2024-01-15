Вартість проїзду у маршрутках Кременчук-Полтава знову зменшиться

Із 15 січня знову знижується вартість проїзду на маршруті Кременчук-Полтава. Про це у своєму телеграм-каналі розповів очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.
Цього разу вартість проїзду зменшиться теж на 10 гривень, як і наприкінці грудня.
Також на 26 гривень знижується вартість проїзду на маршруті Полтава-Лохвиця та на 10 гривень — на маршруті Гадяч-Полтава.
Нагадаємо, загалом протягом останнього часу вартість проїзду на маршруті Кременчук-Полтава знизилася на 20 гривень. Попереднє здешевшання проїзду відбулося на початку грудня.
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