Вартість проїзду у маршрутках Кременчук-Полтава знову зменшиться

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 527

Також вартість проїзду знизиться ще на двох міжміських маршрутах

Із 15 січня знову знижується вартість проїзду на маршруті Кременчук-Полтава. Про це у своєму телеграм-каналі розповів очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

Цього разу вартість проїзду зменшиться теж на 10 гривень, як і наприкінці грудня.

Також на 26 гривень знижується вартість проїзду на маршруті Полтава-Лохвиця та на 10 гривень — на маршруті Гадяч-Полтава.

Нагадаємо, загалом протягом останнього часу вартість проїзду на маршруті Кременчук-Полтава знизилася на 20 гривень. Попереднє здешевшання проїзду відбулося на початку грудня.