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Зарплата у мільйон гривень та власний будинок у Кривушах. Що задекларував мер Малецький за 2021 рік

Сьогодні, 16:11 Переглядів: 1 283

 

З 2021 року міський голова має власну нерухомість, а його дружина — машину

Міський голова Кременчука Віталій Малецький задекларував свої доходи за 2021 рік. На які статки тоді жив мер міста — у матеріалі «Кременчуцького Телеграфа».

У своїй декларації Віталій Малецький вказав дружину Марину Малецьку.

Нерухомість

З 2021 року міський голова має житловий будинок загальною площею 248 м² та земельну ділянку площею 1 тис. 320 м² у Кривушах. Вартість будинку — 929 тис. 164 грн. Його дружина Марина Малецька володіє житловим будинком у Кременчуці площею 73,2 м², двома земельними ділянками у Кременчуці та Кривушах загальною площею у понад 1,5 тис. м2.

Також Віталій Малецький має право на користування квартирою його матері Тамари Малецької.

Транспорт

Голова Кременчуцької громади задекларував машину Hyundai Tucson 2019 року випуску. Машина належить Марині Малецькій, авто придбали у 2021 році за 259 тисяч 259 грн.

Доходи та подарунки

У 2021 році Віталій Малецький на посаді міського голови заробив понад 1 млн грн. Якщо порівнювати з декларацією 2020 року, то зарплата мера зросла на понад 250 тисяч гривень. Дохід дружини Марини Малецької від підприємницької діяльності за рік склав 256 тис. 193 грн. Зазначимо, за даними youcontrol, основний вид діяльності підприємця Марини Малецької — роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах

Грошові активи

У готівці міський голова тримає 3 тис. доларів, Марина Малецька — 5 тис. доларів. На банківських рахунках мер має більше 30 тисяч гривень.

У 2021 році подружжя Малецьких брало 2 позики, які вже сплачені. Розмір позики Віталія Малецького був 12 тисяч 756 грн, Марини Малецької — 4 тис. 240 грн.

Нагадаємо, що нещодавно «Кременчуцький ТелеграфЪ» проаналізував декларації та визначив п’ятірку найбагатших мерів Полтавщини за 2022 рік. Також на минулому тижні Віталій Малецький заявив, що оприлюднить свою декларацію відповідно до чинного законодавства.  

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: декларація Малецький
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