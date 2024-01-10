Іномарка дружини-вчительки, подарунки на мільйони гривень: п’ятірка найбагатших мерів Полтавщини за 2022 рік

Сьогодні, 08:05 Переглядів: 954

Станом на 8 січня 2024 року свої статки за 2022 рік задекларували 10 міських голів Полтавщини. Зазначимо, серед декларантів за 2022 рік наразі немає мера Кременчука Віталія Малецького. Секретарка Полтавської міської ради Катерина Ямщикова також не декларувала статки. Хто з міських голів Полтавської області отримав найбільшу зарплатню серед інших за 2022 рік — у матеріалі «Кременчуцького Телеграфа».

Міський голова Лубен Олександр Грицаєнко

Джерело фото: сайт «Реальні Лубни»

У своїй декларації голова Лубен вказав дружину — Людмилу Грицаєнко. З нерухомості мер міста має сумісну власність на квартиру, а також задекларував 2 гаражі. Подружжя Грицаєнків у 2021 році придбало 40 тисяч м² землі у селі Яхники Миргородського району. Їх грошова оцінка складає приблизно 33 тис. грн.

Два роки тому Олександр Грицаєнко придбав Suzuki Vitara 2020 року випуску за 467 тисяч гривень. Українські представники Suzuki на своєму сайті пропонують ціни на авто цієї ж моделі від 737 тисяч гривень.

За 2022 рік на посаді міського голови Лубен Олександр Грицаєнко отримав 668 тис. 357 гривень. Його дружина Людмила, працюючи у Лубенській районній профспілці освітян, заробила 189 тисяч 455 гривень. Подружжя також отримало пенсію — загальна сума за рік на двох склала 259 тисяч 566 гривень.

У готівці мер Лубен тримає 700 тисяч гривень, його дружина — 200 тисяч гривень.

Міський голова Хоролу Сергій Волошин

Facebook-сторінка Сергія Волошина

Сергій Волошин з нерухомості має житловий будинок та три земельні ділянки, загальною площею понад 2 тисячі м².

У вересні 2022 року міський голова Хоролу придбав Mercedes-Benz C 200 2003 року випуску. Ціну автівки Сергій Волошин не вказав. На одній з платформ з продажу машин вартість транспорту цієї марки стартує приблизно від 150 тисяч гривень.

За 2022 рік на посаді мера Хоролу Волошин заробив 722 тисяч 497 гривень.

Міський голова Горішніх Плавнів Дмитро Биков

Facebook-сторінка відділення НОК України в Горішніх Плавнях

У своїй декларації Дмитро Биков вказав дружину Тамілу Бикову та сина Дмітрія. Мер Горішніх Плавнів має дві земельні ділянки, загальною площею 1104 м² та будинок на 204 м². Дмитро Биков користується Volkswagen Tiguan 2010 року випуску за 309 тисяч гривень. Наразі ціна на машину цієї марки та моделі на майданчиках з продажу автомобілів стартує від 370 тисяч гривень.

За 2022 рік міський голова Горішніх Плавнів заробив приблизно 723 тис. грн. Його дружина Таміла Бикова, яка керує товариством з обмеженою відповідальністю «Придніпровський торгбудтрест», завдяки підприємництву заробила 1 млн 650 тисяч 699 грн. У готівці очільник громади тримає 142 тисячі доларів, його дружина — 185 тисяч доларів.

На початку лютого 2022 року Дмитро Биков зробив подарунок у понад 3 млн грн. Хто саме його отримав — у декларації не вказано.

Міський голова Гадяча Володимир Нестеренко

ОКІА « Новини Полтавщини »

У своїй декларації мер Гадяча вказав дружину Любов Нестеренко. У нерухомості мер Гадяча має будинок площею 328 м² та власні земельні ділянки — 2 тисячі 866 м². Дружина Любов Нестеренко володіє землею приблизно на 1000 м², квартирою і магазином.

Очільник Гадяцької громади задекларував дві машини, обидві належать дружині. Їх ціни декларант не вказав. Зокрема, ціни на першу автівку — Volkswagen Polo 2004 року випуску — на одному з сервісів з продажу машин стартують від 130 тисяч гривень. Вартість другої машини — Citroen Berlingo 2002 року випуску — стартує від 100 тисяч гривень, є варіанти й дешевші.

За 2022 рік Володимир Нестеренко на посаді мера Гадяча отримав 742 тисячі 776 грн. Його дружина Любов Нестеренко завдяки підприємницькій діяльності заробила 170 тисяч гривень.

Міський голова Миргорода Сергій Соломаха

Миргородська міська рада

У декларації голова Миргорода вказав дружину Вікторію Соломаху. З нерухомості мер має два гаражі та земельну ділянку, а Вікторія Соломаха — квартиру, площею 57 м². Сергій Соломаха задекларував автівку TOYOTA Yaris Cross 2022 року випуску. Володіє машиною Вікторія Соломаха, її придбали за понад 719 тисяч гривень у липні 2022 року.

Серед усіх міських голів, які задекларували статки за 2022 рік, очільник Миргорода отримав за рік найбільшу зарплатню — 972 тис. 664 грн. Сергій Соломаха також має пенсію за рік — понад 200 тисяч гривень. У 2022 році голова Миргорода отримав пів мільйона гривень за відчуження майна від Андрія Соломахи.

Дружина мера Вікторія Соломаха працює педагогом в одному з ліцеїв Миргорода — за рік жінка отримала 190 тисяч 173 грн, тобто на місяць — приблизно 15 тисяч гривень. Вчителька також отримала 82 тисяч 154 гривні за сумісництвом роботи в управлінні освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради.

У готівці очільник Миргородської громади тримає 609 тисяч 425 гривень, а його дружина — 10 тисяч доларів. На банківському рахунку вона також має понад 50 тисяч гривень.

У червні та липні 2022 року Сергій Соломаха зробив 2 подарунки на загальну суму 629 тис. грн.



