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Кременчук, Воїни світла, Війна

На війні загинув військовий із Кременчуччини Андрій Ситник

Сьогодні, 09:04 Переглядів: 509

 

Майже півтора місяці чоловік вважався зниклим безвісти

На російсько-українській війні загинув військовослужбовець із Козельщинської громади Кременчуцького району Андрій Ситник. Про це «Кременчуцький ТелеграфЪ» дізнався із соціальних мереж.

Андрій був солдатом, служив механіком-водієм у відновлюваному батальйоні.

Загинув 25 листопада 2023 року під Авдіївкою на Донеччині внаслідок штурмових дій противника.

Майже півтора місяці чоловік вважався зниклим безвісти. Звістка про його загибель з'явилася учора, 9 січня.

Інформації про прощання та поховання загиблого поки немає.

Редакція «Кременчуцький Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та друзям загиблого.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: фейсбук-сторінка Козельщинської громади
Теги: Кременчуцький район Козельщина загиблий війна воїни світла
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