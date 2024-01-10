На війні загинув військовий із Кременчуччини Андрій Ситник

На російсько-українській війні загинув військовослужбовець із Козельщинської громади Кременчуцького району Андрій Ситник. Про це «Кременчуцький ТелеграфЪ» дізнався із соціальних мереж.
Андрій був солдатом, служив механіком-водієм у відновлюваному батальйоні.
Загинув 25 листопада 2023 року під Авдіївкою на Донеччині внаслідок штурмових дій противника.
Майже півтора місяці чоловік вважався зниклим безвісти. Звістка про його загибель з'явилася учора, 9 січня.
Інформації про прощання та поховання загиблого поки немає.
Редакція «Кременчуцький Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та друзям загиблого.
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