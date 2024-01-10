На війні загинув військовий із Кременчуччини Андрій Ситник

Сьогодні, 09:04 Переглядів: 509

Майже півтора місяці чоловік вважався зниклим безвісти

На російсько-українській війні загинув військовослужбовець із Козельщинської громади Кременчуцького району Андрій Ситник. Про це «Кременчуцький ТелеграфЪ» дізнався із соціальних мереж.

Андрій був солдатом, служив механіком-водієм у відновлюваному батальйоні.

Загинув 25 листопада 2023 року під Авдіївкою на Донеччині внаслідок штурмових дій противника.

Майже півтора місяці чоловік вважався зниклим безвісти. Звістка про його загибель з'явилася учора, 9 січня.

Інформації про прощання та поховання загиблого поки немає.

Редакція «Кременчуцький Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та друзям загиблого.