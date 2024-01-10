На Полтавщині за невідомих обставин загинули мати та її син

Сьогодні, 09:35 Переглядів: 153

Поліція встановлює обставини події

9 січня у приватному будинку у селі Маячка на Полтавщині знайшли тіла 83-річної жінки та її 46-річного сина. Про це повідомляють у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області. Про загиблих до поліції повідомив голова села. Поліція направила тіла на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті. Наразі правоохоронці з'ясовують причини та обставини події. Нагадаємо, 9 січня у Миргородському районі поліція виявила у полі тіло 76-річної жінки.

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