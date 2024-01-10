Науковці Кременчуцького національного університету отримали нагороди Міністерства освіти і науки

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Науковці отримали нагрудні знаки «За наукові та освітні досягнення» та «Відмінник освіти»

Напередодні нового року троє науковців Кременчуцького національного університету імені М. Остроградського отримали нагороди Міністерства освіти і науки України. Про це повідомляє пресслужба університету.

Міністерські відзнаки отримали професор Ірина Оксанич, професор Володимир Маслак та колишня працівниця вишу Олена Никифорова.

Нагородження відбулося 26 грудня на засіданні вченої ради. Нагороди вручив ректор університету професор Михайло Загірняк.

Докторка технічних наук, професорка кафедри автоматизації та інформаційних систем Ірина Оксанич та доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри гуманітарних наук, культури і мистецтва Володимир Маслак отримали нагрудні знаки міністерства освіти і науки України «За наукові та освітні досягнення».

Нагрудним знаком «Відмінник освіти» нагороджена Олена Никифорова, колишня старша викладачка кафедри екології та біотехнологій.

Нагрудний знак «За наукові та освітні досягнення» — заохочувальна відомча відзнака Міністерства освіти і науки України, вручається з 2013 року. Має найвищий ступінь серед відзнак, запроваджених МОН України

Нагадаємо, Кременчуцький національний університет посів 14 місце у міжнародному рейтингу серед українських вишів. Також ректор університету Михайло Загірняк потрапив до переліку найцитованіших науковців світу, а викладачка вишу Олена Кобильська отримала премію Верховної Ради України для молодих вчених.



